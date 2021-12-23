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Санитра: «Оценка старта сезона – очень высокая»

Главный тренер мужской сборной Украины – о первых четырех этапах Кубка мира
Биатлон Кубок мира по биатлону
11:53
Санитра: «Оценка старта сезона – очень высокая»
Юрай Санитра / фото - Biacthlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра оценил результаты команды после первых четырех этапах Кубка мира.

«Думаю, все знают, с какими проблемами мы начинали сезон, и что эти проблемы повлияли на наш состав в начале сезона. Спасибо тем, кто прожил ноябрь без коронавируса и благодаря кому мы удержали высокий уровень нашей команды в первых стартах: Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Помогли нам в начале и ребята из команды Б, особенно Денис Насыко, который хорошо пробежал гонку, и Андрей Доценко. Первые старты в Эстерсунде показали, что у нас хорошо готовы два спортсмена – Пидручный и Дудченко. Чуть большего ожидал от Цымбала, который на тренировках был совсем другой, чем в этих стартах.

На втором этапе Кубка мира я рад, что вернулся Артем Прима. Он очень хорошо пробежал в эстафете, помог команде. Думаю, пятое место в начале сезона, где практически все команды ехали в сильнейших составах, показало, что можем бороться за хорошие позиции в эстафетах. После этого в Хохфильцене были другие высота и трасса, там ребята в эстафете показали не самый лучший результат, но седьмое место тоже хорошо. Порадовал Пидручный, который по сравнению с Эстерсундом, «прыгнул» вперед по скорости по трассе.

У него было два хороших старта в спринте и гонке преследования, где практически один точный выстрел помешал показать более высокий результат – по скромным оценкам, это могли быть места в топ-6. Я также радуюсь за Артема Тищенко, который после болезни, со своими кондициями на этот момент провел неплохие гонки в спринте и пасьюте.

На этап в Анси я вначале хотел отправить пятерых биатлонистов, и уже видел много информации с вопросом: «Почему было только трое?». Нашей задачей было закрыть очками Кубок наций, чтобы мы остались в борьбе в зачете. Думаю, эту цель выполнили Тарас Лесюк и Артем Тищенко

У меня оценка очень высокая. По тому, как ребята выступили в эстафетах и ​​личных гонках, скажу, что сейчас по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ребята показали прогресс. На этой основе нужно строить подготовку к главным стартам четырехлетия. Я думаю, что еще есть запас физический, а также по стрельбе, чтобы быть еще выше в конце января или начале февраля. Особо не акцентирую внимание на Кубке наций, нам хватит, чтобы не выпасть из топ-10 до Олимпиады. На моей памяти, мы хуже стартовали в прошлом сезоне – находились вне десятки. Сейчас фактически пропустили один этап Кубка мира, но продолжаем идти восьмыми. Оценка для команды очень положительная и хорошая. Будем и дальше в январе так и продолжать борьбу и не выпасть из топ-10».

Напомним, Санитра продолжит работу на должности главного тренера сборной Украины до Олимпиады-2026.

Михаил Рыбак
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