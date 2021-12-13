Санитра: «Парни сделали все для того, чтобы результат был адекватным»

Старший тренер сборной Украины – о положении дел в команде

Фото: IBU

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра прокомментировал седьмое место команды в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Юрай, наверное, эстафета прошла не так, как вы ожидали…

Все могли заметить, что сегодня наше физическое состояние не такое как, например, было вчера или в спринте. Ребята немножко устали. Немного повлияло и то, что сегодня очень жарко. К тому же, я думаю, что парни уже начали чувствовать, что мы находимся на высоте. Сегодня не наш день, но ребятам нужно сказать большое спасибо, потому что вы все могли увидеть, что парни физически не имели сил стоять на ногах после финиша. Они сделали все для того, чтобы результат был адекватный.

Когда вы приняли решение, что будет стартовать именно Цымбал?

Это было тогда, когда мы приехали сюда. Я решил, что не буду менять эстафету. Ждал еще выступления Тищенко, как он пробежит спринт – на данный момент он пробежал хорошо, но я не хотел менять стратегию стартов здесь, в Хохфильцене. Поэтому и не бежал вчера Прима, и, как мы сегодня увидели, это было правильное решение, потому что пока Артем три дня подряд еще не может бежать такие тяжелые старты.

Вы говорили, что у Цымабала не лучшее психологическое состояние, но сегодня он смог реабилитироваться.

У него немножко было напряжение на стрельбе лежа, но стойку отстрелял так, как надо было в Эстерсунде на эстафете. Я уверен, что это ему поможет. Мне надо с ним индивидуально поговорить, потому что это не тот Богдан, которого я хочу видеть в январе на Кубках мира.

Почему в Анси едут только трое парней, почему из Кубка IBU вы не вызываете спортсменов?

Были небольшие проблемы по организации. Это было желание тренера Зоца, он сказал, что спортсмены должны выступить на Кубке IBU. Но мне было важно, чтобы в спринте бежали все пять спортсменов, чтобы мы не потеряли контакт с другими командами и остались в десятке Кубка Наций. Это очень важно, потому что от этого зависит позиция команды на пристрелке.

Будет ли у парней из Кубка IBU еще шанс себя проявить перед Олимпиадой?

Я буду смотреть на результаты Кубка IBU, но для меня важно чтобы те люди, которые хотят выступать на Олимпийских Играх, стартовали на Кубках мира, потому что для меня Кубок IBU – это подготовка для выступления на высшем уровне – на Кубке мира, но не на Олимпийских Играх.

Вчера были соревнования на Кубке Австрии. Результаты вас не тревожат?

Надо понимать, что спортсмены имеют только несколько стартов в этом сезоне. К тому же, нужно знать о том, как мужчины переболели на коронавирус – Ткаленко было даже хуже, чем Лесюку. Я их знаю не первый год, я жду их возвращения и хочу, чтобы они вернулись на те позиции по физическому состоянию и по стрельбе, которые были перед заболеванием. Я имею одну цель – выбрать самых лучших пять спортсменов на Олимпийские Игры в Пекине. Это показатель роботы не одного-двух месяцев, это показатель роботы четырех лет. Я уверен, что мы правильно определим тот состав, который поедет в Пекин.

Напомним, основной состав сборной Украины пропустит следующий этап Кубка мира.