Санитра: «Пидручному нужно принять радикальное решение чтобы улучшить стрельбу»

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра поделился мнением о выступлении команды в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе:



Дмитрий Пидручный – снова один из лучших на трассе. Проиграл только 40 секунд Тарьею Бё ногами, но со стрельбой нужно что-то исправлять. Принять какое-то радикальное решение, чтобы не было столько промахов. Физически очень хорошо готов, но со стрельбой, начиная с Хохфильцена, не можем прийти в порядок.