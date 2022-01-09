Санитра определился с составом сборной Украины на Олимпиаде-2022
Санитра: «Пидручному нужно принять радикальное решение чтобы улучшить стрельбу»
Главный тренер сборной доволен ходом лидера команды
09 января 19:09
Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра поделился мнением о выступлении команды в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе:
Нужно поблагодарить ребят за старание. И Цымбал, и Дудченко справились со стрельбой. Первые три круга держались в группе, имели хорошие позиции. В конце не хватило сил, но выступлением я доволен.
Дмитрий Пидручный – снова один из лучших на трассе. Проиграл только 40 секунд Тарьею Бё ногами, но со стрельбой нужно что-то исправлять. Принять какое-то радикальное решение, чтобы не было столько промахов. Физически очень хорошо готов, но со стрельбой, начиная с Хохфильцена, не можем прийти в порядок.
Напомним, что Санитра определился с последним биатлонистом сборной Украины на Олимпиаде-2022.
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