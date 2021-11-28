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Санитра поделился мнением о выступлении мужской сборной Украины на первом этапе Кубка мира

Главный тренер команды доволен выступлением подопечных
Биатлон Кубок мира по биатлону
28 ноября 22:44
Санитра поделился мнением о выступлении мужской сборной Украины на первом этапе Кубка мира Интервью
Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра подвел итоги выступления команды на первом этапе Кубка мира:

По сегодняшнему старту скажу, что то, что творит Антон Дудченко – это очень радует! Бежит очень здорово, хорошо смотрится на трассе. Жаль, что этот последний промах в стойке, но все равно отмечу, что он и Дима Пидручный показали сегодня очень классный результат, потому что хорошая стрельба была.

Но и этот результат не совсем такой, как было бы надо. Ясно, что у Пидручного ждем немножко прогресс по скорости на трассе, но я лично не переживаю по этому поводу – сделаем. И я думаю, что уже на следующий раз будет Дима в таком состоянии, как нужно.

По ребятам еще скажу... Богдан Цымбал опять показал не тот результат, который может. Денис Насыко сегодня не справился со стрельбой. Я думаю, что за два дня такие тяжелые старты... – для него еще как-то много. Андрею Доценко немножко не хватает физики и скорости на трассе.

Вообще, этими стартами здесь, в Эстерсунде, я очень доволен, потому что после того, что мы прошли перед ними... Очень достойные результаты – вчера были 7-ми в кубке Наций, сегодня удержали эту позицию. Я смотрю и на олимпийскую квалификацию, где мы опять сегодня заработали хорошие квалификационные очки. Поэтому выполнили стартовые цели.

Также я рад, что могу уже ожидать стартов остальных наших спортсменов. Приедет сюда, на Кубок мира, Артем Прима и Тарас Лесюк. И поедет на Кубок IBU стартовать Артем Тищенко. Руслан Ткаленко еще под под вопросом. Так что, будем уже немножко делать ротацию. Насыко и Доценко вернутся обратно на Кубок IBU.

Дальше уже, по третьему этапу Кубка мира в Хохфильцене, будем смотреть. Но хочу уже там дать возможность пробежать Тищенко, который на тренировках проявляет себя очень хорошо. Там у него будет возможность пробежать спринт и эстафету.

На данный момент желаю, чтобы были все здоровы. И я уверен, что будем еще двигаться выше в результатах. Пока не хватает нам еще соревновательной практики. Но я думаю, что от старта к старту будет лучше.

Напомним, что лучшие результаты в индивидуальной гонке и спринте показали Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

Источник: biathlon.com.ua Олег Шумейко-младший
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Юрай Санитра Сборная Украины по биатлону

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