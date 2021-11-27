Санитра: «Порадовал Дудченко, который пробежал очень хорошую гонку»

Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал выступление подопечных в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Антон Дудченко занял 24 место, Дмитрий Пидручный – 28, Денис Насыко – 41, Богдан Цымбал – 52, Андрей Доценко – 76:

Цымбал с утра не чувствовал себя так как было надо. На трассе не было того, что он может.

В общем скажу, что ребята очень хорошо справились со стрельбой, если смотреть на то, как стреляли наши соперники. Очень большой плюс сегодня Денису Насыко, который очень хорошо справился с этим стартом, немного не хватало по ногам на лучший результат, но на Кубке мира пробежал очень достойно.

У Доценко очень хорошая стрельба, но по ногам немного хуже. Радует, что физически не остались так, как в прошлом году. У нас еще есть в запасе спортсмены – Прима, Тищенко, Ткаленко и Лесюк, поэтому будем дальше работать.

Хочу, чтобы эти спортсмены вернулись и могли показать свое состояние. Сейчас имеем 8 хороших спортсменов, потому что и Насыко есть, надо немного по технике доработать.

Этот спортсмен мне очень нравится, скромный мальчик, который очень хорошо понимает, что тренер ему говорит. Я рад, что в команде есть конкуренция. К Играм еще далеко, но надо продолжать то, что мы сделали сегодня».