Санитра: «Порадовал Дудченко, который пробежал очень хорошую гонку»
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал выступление подопечных в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Антон Дудченко занял 24 место, Дмитрий Пидручный – 28, Денис Насыко – 41, Богдан Цымбал – 52, Андрей Доценко – 76:
«Была большая возможность сделать очень хороший старт этого сезона. Надо было немного лучше справиться со стрельбой. Очень порадовал Дудченко, который пробежал очень хорошую гонку. На трассе было красиво смотреть на него.
Цымбал с утра не чувствовал себя так как было надо. На трассе не было того, что он может.
В общем скажу, что ребята очень хорошо справились со стрельбой, если смотреть на то, как стреляли наши соперники. Очень большой плюс сегодня Денису Насыко, который очень хорошо справился с этим стартом, немного не хватало по ногам на лучший результат, но на Кубке мира пробежал очень достойно.
У Доценко очень хорошая стрельба, но по ногам немного хуже. Радует, что физически не остались так, как в прошлом году. У нас еще есть в запасе спортсмены – Прима, Тищенко, Ткаленко и Лесюк, поэтому будем дальше работать.
Хочу, чтобы эти спортсмены вернулись и могли показать свое состояние. Сейчас имеем 8 хороших спортсменов, потому что и Насыко есть, надо немного по технике доработать.
Этот спортсмен мне очень нравится, скромный мальчик, который очень хорошо понимает, что тренер ему говорит. Я рад, что в команде есть конкуренция. К Играм еще далеко, но надо продолжать то, что мы сделали сегодня».
Напомним, ранее Пидручный попытался объяснить свои промахи на огневых рубежах.
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