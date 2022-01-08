Санитра: «Приме нужно было больше толкаться, как соперникам»
Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра оценил выступление Артема Примы и Дмитрия Пидручного в смешной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе:
«Четыре дополнительных на первом этапе – это много. Имел возможность поговорить с Артемом, ему нужно было больше толкаться, как соперникам. Я уверен, что лыжи не ехали так, как надо, поэтому первый этап по всем параметрам не порадовал.
Сейчас Дмитрий очень хорошо подтянул нас на трасе, после четвертой стрельбы мы – десятые, поэтому будем надеется, что на женских этапах будем подниматься выше и выше.
Артем сразу же после старта потерял позицию: уже после первых спусков он был на 13-14-15 позициях, это не было идеально, что и повлияло на первую стрельбу, где он использовал три дополнительных. Он потерял контакт и уже потом делал что мог. На стрельбе стоя немного рисковал. Что я говорил с Артемом, по физическому состоянию это не было то, как он себя чувствует – он намного свежее, просто не получилось.
Сегодня условия такие, что перед стартом начал идти свежий снег. С этим нужно разобраться, потому что лыжи выбрали не те, какие нужно».
Напомним, на первом этапе Прима допустил грубую ошибку на стрельбе из-за чего потерял очень много позиций. После этого Пидручный подтянул сборную Украины на десятое место и с таким результатом «сине-желтые» в итоге финишировали.
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