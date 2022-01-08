Санитра: «Приме нужно было больше толкаться, как соперникам»

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра оценил выступление Артема Примы и Дмитрия Пидручного в смешной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе:

Сейчас Дмитрий очень хорошо подтянул нас на трасе, после четвертой стрельбы мы – десятые, поэтому будем надеется, что на женских этапах будем подниматься выше и выше.

Артем сразу же после старта потерял позицию: уже после первых спусков он был на 13-14-15 позициях, это не было идеально, что и повлияло на первую стрельбу, где он использовал три дополнительных. Он потерял контакт и уже потом делал что мог. На стрельбе стоя немного рисковал. Что я говорил с Артемом, по физическому состоянию это не было то, как он себя чувствует – он намного свежее, просто не получилось.

Сегодня условия такие, что перед стартом начал идти свежий снег. С этим нужно разобраться, потому что лыжи выбрали не те, какие нужно».