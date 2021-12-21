Санитра: «Парни сделали все для того, чтобы результат был адекватным»
Санитра продолжит работу на должности главного тренера сборной Украины до Олимпиады-2026
Словацкий специалист стоит у руля команды с 2016 года
21 декабря 18:58
Юрай Санитра / Фото - FacebookГлавный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра останется у руля команды до Олимпийских игр-2026.
Сообщается, что контракт о продолжении сотрудничества со сборной Украины на данный момент не подписан.
Словацкий наставник не концентрируется на планах после Игры-2022, поскольку многое будет зависеть от выступления команды в Пекине.
Отметим, если Санитра останется в команде, то к моменту Олимпийских игр-2026 он будет возглавлять сборную на протяжении 10 лет.
Ранее стало известно, что основной состав мужской сборной Украины пропустит следующий этап Кубка мира.
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