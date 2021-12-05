Пидручный: «Еще бы несколько метров, и, возможно, «съел» бы Бё»
Санитра: «Радуемся результату мужской эстафеты. Пидручный – просто ракета»
Старший тренер сборной отметил и Артема Приму
Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua
Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра подвел итоги эстафеты на втором этапе Кубка мира:
Радуемся результату. Уверен, что болельщики довольны. Никто не ожидал, что можем быть впереди таких команд, как Швеция с одним кругом штрафа. Со старта Артем Прима показал, что для эстафеты сделает все, и я был удивлен тем, как он держал темп. Пидручный просто ракета – стрелял уверенно, бежал быстро.
Цымбал немного не справился с темпом, на трассе держался, но с дыханием были проблемы – итогом стал круг штрафа. Антону Дудченко, думаю, нужно немного больше опыта борьбы на последнем этапе. Потому что на лежке он выглядел немного неуверенно. Но стоя стрелял – так, как надо, когда борешься за такие результаты.
Напомним, что сегодня женская сборная Украины выступит в эстафете, а два украинца выступят в пасьюте.
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