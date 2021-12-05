Санитра: «Радуемся результату мужской эстафеты. Пидручный – просто ракета»

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра подвел итоги эстафеты на втором этапе Кубка мира:



Цымбал немного не справился с темпом, на трассе держался, но с дыханием были проблемы – итогом стал круг штрафа. Антону Дудченко, думаю, нужно немного больше опыта борьбы на последнем этапе. Потому что на лежке он выглядел немного неуверенно. Но стоя стрелял – так, как надо, когда борешься за такие результаты.