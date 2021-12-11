Санитра рассказал, в каком составе мужская сборная Украины выступит в эстафете Хохфильцена
Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра рассказал, почему Артем Прима не выступил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, а также сообщил состав команды на эстафету:
«По Артему Приме могу сказать, что это не решение вчерашнего или сегодняшнего дня. Мы уже перед этапом Кубка мира в Хохфильцене договорились, что он здесь проведет два старта. Хорошо, что он вчера так классно пробежал и стрелял. Но лучше еще осторожно относиться к тому, что он может выполнять.
Думаю, будет много вопросов про то, Артем Тищенко будет бежать эстафету или не будет. Я считаю, что он вчера пробежал хороший старт. С одним штрафным кругом попал в преследование – это была наша цель перед стартом. И мы заранее запланировали, что если так будет, если будет возможно сегодня пробежать, лучше еще дам ему возможность подтвердить свое состояние.
А по завтрашней эстафете могу уже сейчас сказать, что эстафета будет бежать в составе таком, как в Эстерсунде. Это значит: Прима, Пидручный, Цымбал и Дудченко».
Напомним, на первом этапе Кубка мира в эстафете сборная Украины заняла пятое место.
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