Санитра сдал второй негативный тест на COVID-19, но его все равно не допускают к команде

Главный тренер сборной находится в отдельном помещении и ждет решения оргкомитета Олимпиады

Фото: Дмитрий Евенко

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сдал второй негативный тест на коронавирус. Напомним, что по прилету в Пекин на Олимпиаду-2022 первая проба дала положительный результат.



Несмотря на два негативных теста, Санитру не отпускают к команде. На данный момент Юрай находится в отдельном помещении до особого распоряжения организационного комитета Олимпийских игр-2022.

Планируется, что завтра будет сдан еще один тест.

Состав сборной Украины по биатлону.