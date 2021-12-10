Санитра: «Тищенко доказал, что его можно рассматривать в качестве кандидата на эстафету»

Старший тренер мужской сборной рассказал XSPORT.ua о ближайших планах команды

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Юрай Санитра/ Фото - Максим Чеберяка

В спринтерской гонке Хохфильцена сразу три украинца попали в Топ-30, а в зачете Кубка Наций команда находится на 6 позиции. О результатах подопечных, составе на эстафету, состоянии Ткаленко, а также дальнейших планах в интервью корреспонденту XSPORT.ua рассказал старший тренер команды Юрай Санитра:

Юрай, в спринте три украинца попали в Топ-30. Довольны результатами гонки?

Ребята сегодня подтвердили ту тенденцию, которую мы задали в Эстерсунде. Радует, что мы не отстаем намного от лидеров по скорости. Немного не повезло на стрельбе Пидручному, который ногами показал отличный результат – всего 34 секунды отставания от лидера. Удивил меня Артем Прима, потому что после всех сложностей, которые у него были перед началом сезона, он показал очень хороший результат. Антон Дудченко сегодня не был столь быстрым, как в Эстерсунде, но со своей задачей справился. Цымбал начал хорошо на первых кругах, но со стрельбой стоя снова испытал проблемы. Нужно нам будет что-то менять в его технике стрельбы. Порадовал меня Тищенко, я видел его на трассе, двигался он хорошо. Жаль, что не закрыл одну мишень лежа, но данный результат дает мне повод задуматься над включением его в состав эстафеты.

Пидручный промазал двумя последними выстрелами, Дудченко также не закрыл последнюю мишень на стойке. С чем вы связываете данную тенденцию?

Ребята хотят стрелять в ритме, быстро, но погодные условия были сложными, особенно на стрельбе стоя. Думаю, что для нас это просто знак, что нужно еще поработать в этом компоненте.

Вы сказали, что рассматриваете Тищенко в эстафтеу?

Ну да, Тищенко приехал с Кубка IBU, и по самочувствию, и в тренировках на данный момент он не ощущает никаких проблем после болезни. По всем показателям заметно, что он способен работать, поэтому думаю, что его старт на Кубке мира неплохой, и можно рассматривать его как кандидата на эстафету.

Артем Тищенко может выступить в эстафете/ Фото - biathlon.com.ua

Ваше решение взять Тищенка на Кубок мира вызвало много обсуждений, ведь на Кубке IBU он был далеко не лучшим даже среди украинцев. Решили не менять свою стратегию?

Да, нам нужно придерживаться нашей стратегии подготовки к Олимпийским Играм. Думаю, что после удачной эстафеты в Эстерсунде все поняли, кто является основными спортсменами в нашей сборной. До этапа в Рупольдинге есть время определиться с пятым спортсменом на Пекин. Важно, чтобы этот биатлонист подходил под мою стратегию на Олимпийские Игры. Сейчас не нужно делать выводы о состоянии Тищенко. Поэтому до середины января я назову окончательный состав на Олимпиаду.

Раньше вы говорили, что хотели бы определиться с пятеркой уже до конца декабря.

У нас есть еще два этапа Кубка мира, на которых мы будем просматривать спортсменов. Думаю, на данный момент можно быть довольными состоянием команды, учитывая проблемы, с которыми мы столкнулись перед сезоном.

По дням уже расписана подготовка каждого спортсмена к Олимпиаде, поэтому я не готов менять данную систему. Если хотим хорошо выступать в Пекине, то нам уже сейчас нужно готовить команду.

В Хохфильцене завершаем первый этап подготовки к Олимпиаде. После этапа в Австрии поедем на тренировочный сбор, где хорошо поработаем, ребята получат необходимые нагрузки. Потом уже с января начинаем постепенно выходить на пик к Олимпиаде.

Какая ситуация с Ткаленко, как он себя чувствует?

Скажу, что на Руслана ковид повлиял больше всего. Сейчас он готовится в Обертиллиахе и будет иметь возможность проявить себя во Франции. Ткаленко – это спортсмен, который свои лучшие результаты показывает в январе, поэтому рассчитываем на него уже во втором триместре.

В Анси основные спортсмены не едут?

Да, согласно нашему плану, основные спортсмены должны пропустить данный этап. В Анси нужно достойно выступить в спринте, чтобы не потерять очки в Кубке Наций.

Напомним, ранее итоги гонки прокомментировал Артем Прима.

Максим Чеберяка, из Хохфильцена, XSPORT.ua