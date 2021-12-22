Сбор в Италии поможет украинским биатлонистам выйти на пик формы к Олимпиаде

Игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о сборе команды в Италии, который проход во время паузы между этапами Кубка мира:

«Это наша стратегия в подготовке к Олимпийским играм: здесь хорошая высота, будем использовать эти условия. Хочу еще немного доработать в плане физического состояния спортсменов, чтобы в январе от старта к старту могли двигаться все выше и выше, чтобы пик формы был во время Олимпиады в Пекине. Сейчас здесь у нас очень хорошие условия, выполняем все по программе. Я рад, что ребята здоровы и настроены в дальнейшем двигаться, набирая обороты до февраля, когда будут стартовать Олимпийские игры».

Олимпийские игр-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Накануне стало известно, что Санитра продолжит работу со сборной Украины, как минимум, до Игр-2026.