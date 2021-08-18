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Сборная Беларуси не выступит на чемпионате мира по летнему биатлону

Накануне появилась информация, что белорусским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях
Биатлон
20:36
Сборная Беларуси не выступит на чемпионате мира по летнему биатлону
Фото: Masheka.by

Сборная Беларуси не выступит на летнем чемпионате мира по биатлону. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской федерации биатлона:

«Мы не подавали заявку на участие. Наши биатлонисты готовятся к Играм (зимним Олимпийским играм в Пекине)».

Чемпионат мира пройдет с 26 по 29 августа в чешском Нове-Место.

Напомним, накануне появилась информация, что Министерство спорта Беларуси запретило всем своим спортсменам посещать международные турниры, которые проходят за рубежом.

Источник: sputnik.by Сергей Остапенко
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