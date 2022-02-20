Сборная Украины была не готова к холоду на Олимпийских играх-2022 – дополнительное обмундирование приехало вместе с Меркушиной

Велепец и Брынзак / Фото: biathlon.com.ua

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак объяснил, почему женская и мужская команды на Олимпиаде-2022 выступали в разных формах.



Расскажите подробней об истории с формой команды, из-за чего женщины и мужчины соревновались в разных комбинезонах.

А почему не закупили и для мужчин?

Тем более что у нас был контракт не с самой шведской фирмой, а с их представителями в Украине. И форма на сезон предоставлялась на спонсорских началах. На следующий сезон мы уже не будем работать с CRAFT. А с компанией Sportful планируем сотрудничать и дальше.

Производители формы не знали о температурных условиях соревнований Олимпиады?

Да, они качественные. Но холодные! Ткань тонкая, продуваемая – на спусках обморозиться и заболеть можно на раз-два. Мы даже костюмы ребят посылали на фабрику моего друга в Николаев, там подшивали подкладку на колени – чтобы так не промерзали при движении.

Кроме того, мы для всех закупили жилетки с подогревом, которые заряжаются от пауэрбанка, стельки с подогревом отправили вместе с Настей Меркушиной, когда она ехала в Китай. Сделали все возможное, исходя из сложившейся ситуации, чтобы как-то помочь в этом вопросе.