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Сборная Украины была не готова к холоду на Олимпийских играх-2022 – дополнительное обмундирование приехало вместе с Меркушиной

С формой для женской команды помогла Вирер
Olympics Пекин-2022
13:58
Сборная Украины была не готова к холоду на Олимпийских играх-2022 – дополнительное обмундирование приехало вместе с Меркушиной
Велепец и Брынзак / Фото: biathlon.com.ua

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак объяснил, почему женская и мужская команды на Олимпиаде-2022 выступали в разных формах.

Расскажите подробней об истории с формой команды, из-за чего женщины и мужчины соревновались в разных комбинезонах.

Ну мы же уже рассказывали об этом. Была просьба Уроша и девчонок – они понимали, что костюмы CRAFT очень тонкие и холодные и в условиях морозов в них будет очень сложно бежать. Нам посодействовала Доротея Вирер, которая является лицом компании Sportful. Она попросила выделить для нас образец, девчонки попробовали, им понравилось - и мы смогли оперативно закупить костюмы для женской команды.

А почему не закупили и для мужчин?

Ребята отказались – сначала потому, что под локтями не было резинок, которые служат для того, чтобы локти не скользили при стрельбе. И они просто не рискнули. При покупке девчонкам сделали на костюмы прорезиненные наклейки, но для мужчин было уже поздно – привезли только те размеры, которые девчонки заказывали заранее. С компанией CRAFT мы урегулировали вопрос, что девчонки будут выступать не в их форме, и возражений не было, потому что понимали, что их костюмы – тонкие и холодные.

Тем более что у нас был контракт не с самой шведской фирмой, а с их представителями в Украине. И форма на сезон предоставлялась на спонсорских началах. На следующий сезон мы уже не будем работать с CRAFT. А с компанией Sportful планируем сотрудничать и дальше.

Производители формы не знали о температурных условиях соревнований Олимпиады?

Повторюсь, у нас был контракт с представительством в Украине, а не с самими производителями. И когда мы из Румынии, где собственно и шьют форму, получили ее и начали говорить, что форма – холодная для соревнований, из головной компании CRAFT попросили прислать образец для проверки качества. Мы послали – но из Швеции пришел ответ, что костюмы – качественные, претензий к ним быть не может.

Да, они качественные. Но холодные! Ткань тонкая, продуваемая – на спусках обморозиться и заболеть можно на раз-два. Мы даже костюмы ребят посылали на фабрику моего друга в Николаев, там подшивали подкладку на колени – чтобы так не промерзали при движении.

Кроме того, мы для всех закупили жилетки с подогревом, которые заряжаются от пауэрбанка, стельки с подогревом отправили вместе с Настей Меркушиной, когда она ехала в Китай. Сделали все возможное, исходя из сложившейся ситуации, чтобы как-то помочь в этом вопросе.

Брынзак также заявил, что три олимпийские чемпионки больше не будут выступать.

Источник: biathlon.com.ua Олег Шумейко-младший
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