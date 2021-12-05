Сборная Украины провалилась в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде
Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Дарьи Блашко и Елены Билосюк не удачно выступила в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
На первом этапе бежала Меркушина, которая из-за плохо самочувствия уступила ходом всем соперницам и даже при хорошей стрельбе эстафету Анастасия передала только 17-й. Сразу после завершение своего этапа Меркушина дала следующий комментарий:
«Я старалась так, как могла. У меня в глазах темнело, я терпела и пыталась хоть за кем-то зацепиться. Видела, что соперницы вокруг меня не едут. У меня нет объяснений тому, что со мной.
Был промах стоя, но больше из-за того, что я долго передержала, не хватило воздуха. Детская ошибка.
Стрессонула из-за того, что пришла последней на установку, не рассчитала подход».
Выступавшие следом Джима, Блашко и существенно исправить положение не сумели. А вот Билосюк здорово пробежала свой этап и позволила Украине финишировать десятой.
Выиграли эстафету француженки, второе место заняли представительницы Беларуси, третье место на финише вырвала сборная Швеции.
Кубок мира. Эстерсунд. Эстафета. Женщины:
1. Франция;
2. Беларусь;
3. Швеция;
...
10. Украина.
Полные результаты здесь.
Напомним, в мужской эстафете сборная Украины заняла пятое место.
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