Сборная Украины провалилась в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде

Выступление не заладилось уже с первых метров дистанции

фОТО: biathlon.com.ua

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Дарьи Блашко и Елены Билосюк не удачно выступила в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

На первом этапе бежала Меркушина, которая из-за плохо самочувствия уступила ходом всем соперницам и даже при хорошей стрельбе эстафету Анастасия передала только 17-й. Сразу после завершение своего этапа Меркушина дала следующий комментарий:

«Я старалась так, как могла. У меня в глазах темнело, я терпела и пыталась хоть за кем-то зацепиться. Видела, что соперницы вокруг меня не едут. У меня нет объяснений тому, что со мной. Был промах стоя, но больше из-за того, что я долго передержала, не хватило воздуха. Детская ошибка. Стрессонула из-за того, что пришла последней на установку, не рассчитала подход».

Выступавшие следом Джима, Блашко и существенно исправить положение не сумели. А вот Билосюк здорово пробежала свой этап и позволила Украине финишировать десятой.

Выиграли эстафету француженки, второе место заняли представительницы Беларуси, третье место на финише вырвала сборная Швеции.

Кубок мира. Эстерсунд. Эстафета. Женщины:

1. Франция;

2. Беларусь;

3. Швеция;

...

10. Украина.

Полные результаты здесь.

Напомним, в мужской эстафете сборная Украины заняла пятое место.