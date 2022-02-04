Сборная Украины – самая возрастная команда первой гонки Олимпийских игр 2022

Валя Семенко и австриец Эдер – самые старшие участники смешанной эстафеты

Украинская четверка в этом составе выигрывала золото чемпионата Европы-2020/ Фото - Юля Садыкова

Сборная Украины определилась с составом спортсменов на первую биатлонную гонку Зимних Олимпийских Игр 2022. В смешанной эстафете нашу команду представят Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

При этом, после публикации полного старт-листа на гонку, интересным фактом является то, что средний возраст нашей четверки – 32.5 года. Этот показатель является самым большим среди всех 20 команд участников гонки.

Все четверо наших спортсменов на сегодняшний день пересекли рубеж в 30 лет: Валя Семеренко (36 лет), Юлия Джима (31 год), Артем Прима (34 года), Дмитрий Пидручный (30 лет).

При этом, олимпийская чемпионка Валя Семеренко является самой старшей участницей гонки среди девушек. У мужчин за этим показателем лидирует 38-летний австриец Симон Эдер.

Вслед за сборной Украины самой возрастной командой является сборная США (средний возраст участников 31 год), а лидирующую тройку замыкают команды Норвегии и Японии (30,75 лет).

Самой молодой командой смешанной эстафеты являются хозяева соревнований команда Китая. Средний возраст подопечных Дарьи Домрачевой и Уле Айнера Бьорндалена – 24,25 лет.

Полный рейтинг среднего возраста команд участниц смешанной эстафеты:

Украина - 32,75 США - 31 Норвегия - 30,75 Япония - 30,75 Италия - 30 Финляндия - 29,5 Австрия - 29,25 Германия - 29 Канада - 29 Болгария - 27,5 ОКР - 27,25 Франция - 27 Словакия - 26,75 Словения - 26,75 Чехия - 26,25 Швейцария - 25,75 Эстония - 25,5 Беларусь - 25 Швеция - 24,5 Китай - 24,25

При этом, стоит отметить, что состав нашей команды один из самых титулованных среди всех участников гонки. Далеко не все команды могут похвастаться наличием двух олимпийских чемпионок, а также чемпиона и чемпионки мира в личных гонках.



Поэтом пожелаем, чтобы опыт и статус украинских биатлонистов помог им успешно стартовать на Олимпиаде в Пекине

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Максим Чеберяка, XSPORT.ua