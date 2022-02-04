Сборная Украины – самая возрастная команда первой гонки Олимпийских игр 2022
Сборная Украины определилась с составом спортсменов на первую биатлонную гонку Зимних Олимпийских Игр 2022. В смешанной эстафете нашу команду представят Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
При этом, после публикации полного старт-листа на гонку, интересным фактом является то, что средний возраст нашей четверки – 32.5 года. Этот показатель является самым большим среди всех 20 команд участников гонки.
Все четверо наших спортсменов на сегодняшний день пересекли рубеж в 30 лет: Валя Семеренко (36 лет), Юлия Джима (31 год), Артем Прима (34 года), Дмитрий Пидручный (30 лет).
При этом, олимпийская чемпионка Валя Семеренко является самой старшей участницей гонки среди девушек. У мужчин за этим показателем лидирует 38-летний австриец Симон Эдер.
Вслед за сборной Украины самой возрастной командой является сборная США (средний возраст участников 31 год), а лидирующую тройку замыкают команды Норвегии и Японии (30,75 лет).
Самой молодой командой смешанной эстафеты являются хозяева соревнований команда Китая. Средний возраст подопечных Дарьи Домрачевой и Уле Айнера Бьорндалена – 24,25 лет.
Полный рейтинг среднего возраста команд участниц смешанной эстафеты:
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Украина - 32,75
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США - 31
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Норвегия - 30,75
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Япония - 30,75
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Италия - 30
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Финляндия - 29,5
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Австрия - 29,25
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Германия - 29
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Канада - 29
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Болгария - 27,5
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ОКР - 27,25
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Франция - 27
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Словакия - 26,75
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Словения - 26,75
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Чехия - 26,25
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Швейцария - 25,75
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Эстония - 25,5
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Беларусь - 25
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Швеция - 24,5
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Китай - 24,25
При этом, стоит отметить, что состав нашей команды один из самых титулованных среди всех участников гонки. Далеко не все команды могут похвастаться наличием двух олимпийских чемпионок, а также чемпиона и чемпионки мира в личных гонках.
Поэтом пожелаем, чтобы опыт и статус украинских биатлонистов помог им успешно стартовать на Олимпиаде в Пекине
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Максим Чеберяка, XSPORT.ua
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