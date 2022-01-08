Сборная Украины завоевала первую медаль в текущем сезоне Кубка мира

Призерами этапа в Оберхофе стали Дарья Блашко и Артем Тищенко

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Сборная Украины в составе Дарьи Блашко и Артема Тищенко завоевала бронзовую медаль одиночной смешанной эстафеты пятого этапа Кубка мира в Оберхофе, Германия.

Эта награда стала первой для сборной Украины на этапах КМ сезона 2021/2022.

Что касается личных достижений биатлонистов, то для Блашко это второй подиум на этапах Кубка мира, Тищенко – третий.

Напомним, выступление Блашко и Тищенко уже прокомментировал главный тренер мужской команды Юрай Санитра.