Санитра: «Очень уважаю бронзовую медаль Тищенко и Блашко»
Сборная Украины завоевала первую медаль в текущем сезоне Кубка мира
Призерами этапа в Оберхофе стали Дарья Блашко и Артем Тищенко
08 января 17:17
Фото: Getty Images
Сборная Украины в составе Дарьи Блашко и Артема Тищенко завоевала бронзовую медаль одиночной смешанной эстафеты пятого этапа Кубка мира в Оберхофе, Германия.
Эта награда стала первой для сборной Украины на этапах КМ сезона 2021/2022.
Что касается личных достижений биатлонистов, то для Блашко это второй подиум на этапах Кубка мира, Тищенко – третий.
Напомним, выступление Блашко и Тищенко уже прокомментировал главный тренер мужской команды Юрай Санитра.