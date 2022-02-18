Джима стала седьмой в масс-старте Олимпиады-2022, Бреза-Буше – чемпионка
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Джима стала седьмой по итогам гонки
10:56
Сергей Седнев / Фото: НОК Украины
Исполняющий обязанности начальника отдела зимних олимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины Сергей Седнев высказался о масс-стартах
на Олимпиаде-2022:
Масс-cтарт – это самая престижная гонка в биатлоне. Все стремятся попасть в 30 лучших. Это большое достижение и я поздравляю всю Украину, что сразу два парня – Дмитрий Пидручный и Артем Прима, а также Юлия Джима у девочек представят нашу страну.
Это одна из самых сложных гонок, не каждый умеющий ее бежать. Нужно уметь «читать» ее, знать, как начинать, как проводить середину и как заканчивать. Основная нагрузка последует после 3-й – 4-й стрельбы и конечно же финишный круг. Хочу пожелать нашим биатлонистам, чтобы они вышли и проделали свою работу.
Напомним, что Юлия Джима стала седьмой в женском масс-старте Игр-2022.