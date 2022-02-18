Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»

Сергей Седнев / Фото: НОК Украины

Исполняющий обязанности начальника отдела зимних олимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины Сергей Седнев высказался о масс-стартах на Олимпиаде-2022:



Это одна из самых сложных гонок, не каждый умеющий ее бежать. Нужно уметь «читать» ее, знать, как начинать, как проводить середину и как заканчивать. Основная нагрузка последует после 3-й – 4-й стрельбы и конечно же финишный круг. Хочу пожелать нашим биатлонистам, чтобы они вышли и проделали свою работу.