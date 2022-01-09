Сегодня день рождения у олимпийской чемпионки Билосюк

Елена – одна из самых титулованных украинских биатлонисток

Фото: biathlon.com.ua

Сегодня день рождения у одной из самых титулованных украинских биатлонисток Елены Билосюк.

Спортсменке исполнилось 35 лет.

Билосюк является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в эстафете. Помимо этого, она чемпионка мира-2013 в спринте. Всего же Билосюк имеет шесть медалей мировых первенств.

Ранее главный тренер женской сборной Украины рассказал, когда Билосюк вновь будет выступать на этапах Кубка мира.

Напомним, уже известно, что Билосюк точно примет участие в зимних Олимпийских играх-2022, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.