Украинские биатлонисты не сумели побороться за высокие места в суперспринте на этапе Кубка IBU в Шушене
Сегодня стартует второй этап Кубка мира
Сборная Украины прибегла к ротации
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua
2-го декабря в шведском Эстерсунде стартует второй этап Кубка мира по биатлону.
В первый день этапа состоятся мужской и женский спринты, в рамках которых выступят мужская и женские сборные Украины.
Состав мужской и женской сборных Украины на спринт.
Напомним, после первого этапа Кубка мира, который также прошел в Эстерсунде, тренеры сборной Украины прибегли к ротации.
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