Сегодня стартует второй этап Кубка мира

Сборная Украины прибегла к ротации





Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

2-го декабря в шведском Эстерсунде стартует второй этап Кубка мира по биатлону.



В первый день этапа состоятся мужской и женский спринты, в рамках которых выступят мужская и женские сборные Украины.

Состав мужской и женской сборных Украины на спринт.

Напомним, после первого этапа Кубка мира, который также прошел в Эстерсунде, тренеры сборной Украины прибегли к ротации.





