Семенов, вероятнее всего, пропустит Олимпийские игры в Пекине

Об этом сообщил президент ФБУ

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Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак сообщил, что Сергей Семенов, скорее всего, не попадет в состав сборной Украины на Олимпийские игры-2022 в Пекин.

У Сергея Семенова снова проблемы со здоровьем. Насколько мы знаем, он сейчас на медицинском обследовании после осложнений от ковида. Как он сейчас чувствует себя, и скоро ли мы его увидим на трассе?

Я думаю, ему уже будет тяжело претендовать на место в олимпийской команде. Дай бог, чтобы он вышел на уровень, позволяющий ему выступать на международных соревнованиях. Я не знаю, будет ли у него мотивация и желание продолжать и дальше тренироваться, если не получится в этом сезоне. Пока что с ним совершенно непонятна ситуация как для меня лично, так и для тренеров, которые сейчас заняты олимпийской подготовкой. Мы всегда даем возможность ему готовиться и тренироваться, но пока что не получается так, как бы он хотел, так, как бы мы это видели.

Ранее Семенов был одним из лидеров сборной Украины, а в 2016 году он даже стал бронзовым призером чемпионата мира.