Сильнейший ветер лишил Украину шансов на борьбу за медали в одиночной смешанной эстафете чемпионата Европы

Ни одной команде не удалось провести гонку без штрафных кругов

Вита Семеренко / Фото: Андрей Иванов

Одиночной смешанной эстафетой завершился чемпионат Европы в Арбере, Германия.



Сложнейшие погодные условия не дали спортсменам выдать свой максимум. Порывистый и переменчивый ветер стал преградой для всех команд – ни одна сборная не смогла избежать штрафных кругов.

Но самый большой удар стихия нанесла по украинским спортсменам – Вита Семеренко и Денис Насыко закрыли всего по одной мишени на первой стойке, откатившись в конец второй десятки. Удачная стрельба в дальнейшей позволила лишь приблизиться к высоким местам, завершив гонку на седьмом месте.

Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета

1. Россия (1+7) – 39:10,5

2. Франция (4+10) – +1:01,4

3. Германия (3+14) – +1:34,1

4. Италия (3+12) – +1:48,8

5. Норвегия (7+17) – +2:10,9

6. Швеция (3+14) – +2:31,9

7. Украина (8+14) – +3:53,6

8. Беларусь (3+13) – +4:33,0

В классической смешанной эстафете Украина стала восьмой с семью штрафными кругами.