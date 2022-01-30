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Сильнейший ветер лишил Украину шансов на борьбу за медали в одиночной смешанной эстафете чемпионата Европы

Ни одной команде не удалось провести гонку без штрафных кругов
Биатлон
15:49
Сильнейший ветер лишил Украину шансов на борьбу за медали в одиночной смешанной эстафете чемпионата Европы
Вита Семеренко / Фото: Андрей Иванов

Одиночной смешанной эстафетой завершился чемпионат Европы в Арбере, Германия.

Сложнейшие погодные условия не дали спортсменам выдать свой максимум. Порывистый и переменчивый ветер стал преградой для всех команд – ни одна сборная не смогла избежать штрафных кругов.

Но самый большой удар стихия нанесла по украинским спортсменам – Вита Семеренко и Денис Насыко закрыли всего по одной мишени на первой стойке, откатившись в конец второй десятки. Удачная стрельба в дальнейшей позволила лишь приблизиться к высоким местам, завершив гонку на седьмом месте.

Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета

1.  Россия (1+7) – 39:10,5
2.  Франция (4+10) – +1:01,4
3.  Германия (3+14) – +1:34,1
4.  Италия (3+12) – +1:48,8
5.  Норвегия (7+17) – +2:10,9
6.  Швеция (3+14) – +2:31,9
7.  Украина (8+14) – +3:53,6
8.  Беларусь (3+13) – +4:33,0

В классической смешанной эстафете Украина стала восьмой с семью штрафными кругами.

Олег Шумейко-младший
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Денис Насыко Вита Семеренко

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