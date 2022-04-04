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Скандал в украинском биатлоне! Пидручный угрожает Брынзаку, который выгораживает натурализованных россиянок

Президента ФБУ уличили во лжи
Биатлон
04 апреля 22:30
Скандал в украинском биатлоне! Пидручный угрожает Брынзаку, который выгораживает натурализованных россиянок
Фото: Константин Клименко

В украинском биатлоне разгорелся скандал на фоне натурализованных спортсменов сборной Укрианы.

Президент ФБУ Владимир Брынзак в комментарии suspilne.media по завершении сезона большинство экс-россиянок (Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Оксана Москаленко, Дарья Сидорова) отправились домой, где и были настигнуты войной и пока будут на месте поддерживать форму.

Правда, функционера уличили во лжи. «Біатлон України» сообщает, что изначально на территории страны-агрессора была только Сидорова, которая сменила гражданство в 2021-м, но еще не провела первые старты за Украину. А вот Абрамова, Бех и Москаленко находились на сборах в Сянках. И покинули границы Украины в день начала полномасштабной войны, начатой рф.

Отметим, что единственной за бугром в поддержку Украины высказывается лишь Абрамова, которая в своих соцсетях публикует материалы с событиями в Украине и осуждает нападение россии.

Дарья Блашко, Надежда Белкина и Анастасия Рассказова не уехали в беларусь или россию. Белкина вступила в ряды ВСУ, а Блашко и Рассказова в данный момент находятся в Словении. Дарья, уехал из-под обстрелов в Чернигове, помогает с поставками гуманитарной помощи для украинской армии.

Первым на вопрос о натурализованных спортсменах внимание обратил капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный, который в данный момент находится в Нацгвардии:

Щодо натуралізованих спортсменів, що вже не перший рік виступають під нашим прапором, але які від початку війни ніяк не показали свою позицію – надіюсь вас більше ніколи не побачити ні на тренувальних зборах, ні на змаганнях. Ви виїхали в рашу, то там і залишайтесь. А тим спорстменам, які колись були по паспорту росіянами чи білорусами, а зараз стоять з нами пліч-о-пліч, допомагають і висловлюють свої погляди – щиро дякую.

Росія розпочала війну під приводом денацифікації і демілітаризації, що взагалі є абсурдом. І насправді через війну зараз відбувається тотальна дерусифікація, бо після того, що зробили орки на нашій землі, жоден українець не захоче мати з росіянами ніяких справ, а багато російськомовних переходять на українську мову, бо не хочуть розмовляти російською.

Дякую усім, хто підтримує Україну та допомагає нам боротися за нашу свободу та незалежність.

Україна перемагає! Україна переможе! Слава Україні! Смерть ворогам!

Дмитрий также резко отреагировал на высказывания Брынзака, намекнув, что место пора освобождать:

Пидручный не считает себя героем, ведь он не уничтожает орочьи отродья.

Олег Шумейко-младший
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Дмитрий Пидручный

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