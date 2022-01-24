Словенский биатлонист отказался ехать на Олимпиаду в Пекин

Фото: Instagram

Словенский биатлонист Клемен Бауэр отказался выступить на Олимпиаде-2022 из-за обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает Ekipa24.



Атлет в своем Instagram объяснил свою точку зрения:

Как атлет, долго находящийся в топе, я с особым вниманием отношусь к своему здоровью и телу. И я никогда не принимаю все, что, якобы, разумеется. Я благодарен за каждый вздох, каждое движение, которое я делаю. Мне не важно, что я принимаю в свое тело и как это будет реагировать, так что я уверен в своей иммунной системе и естественной защите. Но я ни в коем случае не готов к неизвестному и непротестированному, чтобы это вводили в мой организм...