Состав биатлонисток на Олимпиаду объявили во время отборочной гонки. Как такое возможно?

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 30
Сейчас 0
Сегодня 37
Завтра 34
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Сент-Этьен 1:0 Окончен
Хоккей (11 событий из 15) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Краматорск 0:7 Окончен
19:00 СК Сокол - Мариуполь 6:4 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Вашингтон Кэпиталз 4:3 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Даллас Старз 4:5 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Коламбус Блу Джекетс 1:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Оттава Сенаторс 6:4 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс 5:2 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Флорида Пантерс 0:6 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Колорадо Эвеланш 1:4 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 3:2 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 4:3 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Даллас Маверикс - Финикс Санс 101:109 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанс 91:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс 117:121 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Прометей 62:92 Окончен
18:30 Черкасские Мавпы - БК Тернополь 65:76 Окончен
19:00 Будивельник - Киев-Баскет 90:82 Окончен
20:00 БК Одесса - БК Запорожье 76:83 Окончен
Теннис (11 событий из 40) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:15 Гаэль Монфис - Кристиан Гарин 3:0 Окончен
06:30 Рейлли Опелька - Denis Shapovalov 1:3 Окончен
08:30 Александер Зверев - Раду Албот 3:0 Окончен
12:10 Карен Хачанов - Рафаэль Надаль 1:3 Окончен
12:40 Адриан Маннарино - Аслан Карацев 3:1 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Виктория Азаренко - Элина Свитолина 2:0 Окончен
03:30 Барбора Крейчикова - Елена Остапенко 2:1 Окончен
03:50 Марта Костюк - Паула Бадоса Гиберт 1:2 Окончен
04:00 Вероника Кудерметова - Мария Саккари 0:2 Окончен
10:00 Аманда Анисимова - Наоми Осака 2:1 Окончен
10:35 Эшлей Барти - Камила Гиорги 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Астон Вилла -:- Запланирован
17:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм -:- Запланирован
17:00 Лидс - Ньюкасл -:- Запланирован
19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Брест - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ланс - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Интер - Венеция -:- Запланирован
21:45 Лацио - Аталанта -:- Запланирован
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Нью-Йорк Рейнджерс 6:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Питтсбург Пингвинс 2:5 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотис 4:0 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Даллас Старз 4:5 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд 1:5 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг 5:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз 0:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерс 1:2 Окончен
20:00 Баффало Сэйбрс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
22:00 Бостон Брюинс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тандер 121:98 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс 105:116 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс 101:102 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит 110:108 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:109 Окончен
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 105:109 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз 94:90 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс 102:117 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис 118:122 Окончен
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс 111:101 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 105:103 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Кривбасс - Харьковские Соколы -:- Запланирован
17:00 Николаев - Днепр -:- Запланирован
Теннис (6 событий из 41) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:35 Роберто Баутиста-Агут - Тэйлор Гэрри Фритц 2:3 Окончен
11:15 Андрей Рублёв - Марин Чилич -:- Запланирован
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Тамара Зиданшек - Ализе Корне 1:2 Окончен
04:00 Элисе Мертенс - Шай Чжан 2:0 Окончен
10:00 Ига Святек - Дарья Касаткина -:- Запланирован
12:00 Сорана Кирстя - Анастасия Павлюченкова -:- Запланирован
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Арсенал - Бернли -:- Запланирован
16:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль -:- Запланирован
16:00 Лестер - Брайтон -:- Запланирован
18:30 Челси - Тоттенхэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Ницца -:- Запланирован
16:00 Бордо - Страсбур -:- Запланирован
18:05 Монпелье - Монако -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Вольфсбург -:- Запланирован
18:30 Герта - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Сампдория -:- Запланирован
16:00 Наполи - Салернитана -:- Запланирован
19:00 Эмполи - Рома -:- Запланирован
21:45 Милан - Ювентус -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Колорадо Эвеланш - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:30 Нэшвилл Предаторс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
04:00 Миннесота Уайлд - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
20:00 Питтсбург Пингвинс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Милуоки Бакс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:00 Кливленд Кавальерс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
20:00 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
22:30 Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет -:- Запланирован
14:00 Будивельник - БК Тернополь -:- Запланирован
15:00 БК Одесса - Прометей -:- Запланирован
16:00 Химик - БК Запорожье -:- Запланирован

Состав биатлонисток на Олимпиаду объявили во время отборочной гонки. Как такое возможно?

При этом старший тренер команды узнал о нем постфактум
Биатлон
09:00
Состав биатлонисток на Олимпиаду объявили во время отборочной гонки. Как такое возможно?
Критерии отбора выполнили лишь четыре из пяти заявленных девушек/ Все фото - Дмитрий Евенко

Эпопея с выбором состава женской сборной Украины по биатлону на Олимпийские игры в Пекин подошла к концу. В пятницу 21 января его утвердил Исполком Национального олимпийского комитета Украины. Однако и в этой истории остались некоторые странные вещи.

Накануне старта этапа в Антхольце старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец заявлял, что на два вакантных места претендуют три спортсменки – Ирина Петренко, Дарья Блашко и Анастасия Меркушина. При этом первая изначально должна была готовиться к эстафете, а Блашко и Меркушина стартовать в индивидуалке.

Впрочем, после отказа Блашко участвовать в гонке, мотивированного тем, что изначально в плане подготовки спортсменки к Олимпиаде этой гонки не было, дабы не потерять важные очки в зачете Кубка Наций, на старт все же пришлось выйти Ирине Петренко.

Ирина Петренко стартовала в индвидуальной гонке

И если для Ирины даже финиш в очковой зоне был вполне приемлем с точки зрения борьбы за олимпийское будущее, то Анастасии Меркушиной нужно было показывать результат минимум в Топ-15, чтобы всерьез заявить о своих пекинских намерениях.

Однако, не успела гонка пересечь свой экватор, как на сайте biathlon.com.ua, который, как правило, транслирует всю официальную информацию от Федерации биатлона, появился тот самый утвержденный Исполкомом НОК состав на Олимпиаду.

Это значит, что по факту гонка в Антхольце уже ничего не значила с точки зрения отбора на Олимпиаду. Лишней в компании претенденток на поездку в Пекин оказалась Анастасия Меркушина, которая, к слову, провела хоть и не идеальную гонку, но тем не менее сумела набрать первые зачетные очки в сезоне и показала позитивную динамику в форме.

Анастасия Меркушина осталась за бортом Олимпиады

Что бы было, если Настя, к примеру, заехала в Топ-10 или вовсе при благоприятном исходе в цветы – вопрос риторический. Удивлен поспешным объявлением состава был и старший тренер женской сборной Урош Велепец, который явно планировал иной исход данного события.

О том, почему состав биатлонисток был утвержден накануне гонки, и возможны ли в нем изменения XSPORT.ua рассказал президент Федерации биатлона Владимир Брынзак:

«У нас были определенные критерии, которые утверждены не мной, а министром спорта и президентом НОК Украины. И сегодня Исполком НОК категорично отказался ждать и утвердил тот список спортсменов, которые на момент 16 января, отобрались согласно критерий.

Я просил Исполком, чтобы мы еще подождали день-два, посмотрели на гонку в Антхольце, но юридически такой возможности нету. В документе четко прописано – команда должны быть сформирована 16 января, после этапа в Рупольдинге.

Если будут форс-мажоры – до 2 февраля мы имеем право сделать замену. Но критерии должны были быть выполнены, потому что это серьезное дело. Кому нужны потом эти разбирательства, если мы не включим спортсменку, которая эти самые критерии выполнила».

При этом, стоит отметить, что по вышеупомянутым критериям отбора, на Олимпиаду должны отправиться спортсмены, выполнившие следующие пункты в порядке приоритетности:

  1. спортсмены, которые заняли места с первого по шестое в личных гонках чемпионата мира;

  2. спортсмены, которые вошли в топ-50 общего зачета Кубка мира на момент 16 января;

  3. спортсмены, которые набрали наибольшую сумму зачетных очков на чемпионате Украины.

И если первый пункт критериев не выполнил никто, то по второму на Олимпиаду отобрались четыре спортсменки. На момент 16 января Елена Билосюк, Юлия Джима, Дарья Блашко и Валентина Семеренко находились в Топ-50 общего зачета Кубка мира.

Ирина Петренко также не выполнила все критерии отбора

Что касается Ирины Петренко, то как и Анастасия Меркушина она не выполнила данные критерии, однако в ее пользу говорит декабрьское серебро на Кубке IBU в Идре, а также попадание в зачетную зону на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Однако, очевидно, что ситуация, когда о критериях отбора становиться известно за неделю до вылета сборной в Пекин, а состав утверждается без ведома старшего тренера – не есть нормальной. Возникает вопрос, а кто же тогда понесет ответственность за конечный результат на Олимпиаде?

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

Рейтинг:
(Голосов: 3)

Теги

Владимир Брынзак Сборная Украины по биатлону Ирина Петренко Анастасия Меркушина Пекин-2022

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Брынзак: «У нас нет аргументов, чтобы сказать, почему должна была быть Меркушина в составе на ОИ, а не Блашко»
Брынзак: «У нас нет аргументов, чтобы сказать, почему должна была быть Меркушина в составе на ОИ, а не Блашко»
Биатлон
07:33
Меркушина: «После болезни мне действительно пока трудно разбегаться»
Меркушина: «После болезни мне действительно пока трудно разбегаться»
Биатлон Кубок мира по биатлону
21 января 18:45
Китай обещает жестко наказывать спортсменов за политические акции на Олимпиаде. Но прецедентов, похоже, не избежать
Тема дня
Китай обещает жестко наказывать спортсменов за политические акции на Олимпиаде. Но прецедентов, похоже, не избежать
Olympics Пекин-2022
21 января 17:31
Меркушина: «Справедливого отбора на Олимпийские игры нет»
Меркушина: «Справедливого отбора на Олимпийские игры нет»
Olympics Пекин-2022
21 января 17:11
Официально: НОК Украины назвал биатлонистов, которые выступят в Пекине-2022
Официально: НОК Украины назвал биатлонистов, которые выступят в Пекине-2022
Olympics Пекин-2022
21 января 16:41
Хаос в женской сборной. Из пяти спортсменок на старт индивидуальной гонки выйдут трое
Эксклюзив
Хаос в женской сборной. Из пяти спортсменок на старт индивидуальной гонки выйдут трое
Биатлон Кубок мира по биатлону
21 января 14:45

Новости: Биатлон

Состав биатлонисток на Олимпиаду объявили во время отборочной гонки. Как такое возможно?
Послесловие
Состав биатлонисток на Олимпиаду объявили во время отборочной гонки. Как такое возможно?
09:00
Старт-лист сборной Украины на женскую эстафету Антхольца
Старт-лист сборной Украины на женскую эстафету Антхольца
Кубок мира по биатлону
08:49
Брынзак: «У нас нет аргументов, чтобы сказать, почему должна была быть Меркушина в составе на ОИ, а не Блашко»
Брынзак: «У нас нет аргументов, чтобы сказать, почему должна была быть Меркушина в составе на ОИ, а не Блашко»
07:33
Меркушина: «После болезни мне действительно пока трудно разбегаться»
Меркушина: «После болезни мне действительно пока трудно разбегаться»
Кубок мира по биатлону
21 января 18:45
Бреза выиграла индивидуальную гонку Антхольца. Украинки – за пределами топ-30
Бреза выиграла индивидуальную гонку Антхольца. Украинки – за пределами топ-30
Кубок мира по биатлону
21 января 17:59
Меркушина: «Справедливого отбора на Олимпийские игры нет»
Меркушина: «Справедливого отбора на Олимпийские игры нет»
Пекин-2022
21 января 17:11
Официально: НОК Украины назвал биатлонистов, которые выступят в Пекине-2022
Официально: НОК Украины назвал биатлонистов, которые выступят в Пекине-2022
Пекин-2022
21 января 16:41
Хаос в женской сборной. Из пяти спортсменок на старт индивидуальной гонки выйдут трое
Эксклюзив
Хаос в женской сборной. Из пяти спортсменок на старт индивидуальной гонки выйдут трое
Кубок мира по биатлону
21 января 14:45
Бех сдала положительный тест на коронавирус. Она может пропустить чемпионат Европы
Эксклюзив Бех сдала положительный тест на коронавирус. Она может пропустить чемпионат Европы
21 января 13:45
Все новости

Популярные новости

Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
19 января 14:01
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
18 января 17:30
1
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
Все новости

Анонсы

Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
10:30
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
WEB
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
17:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
19:15
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
19:30
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
WEB
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
21:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
21:45
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
22:00
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
WEB
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
22:00
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
22:30
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
WEB
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
23 января 05:00
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
WEB
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
23 января 06:00
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
WEB
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
23 января 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
23 января 09:50
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
23 января 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
23 января 21:45