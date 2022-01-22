Состав биатлонисток на Олимпиаду объявили во время отборочной гонки. Как такое возможно?

При этом старший тренер команды узнал о нем постфактум

Критерии отбора выполнили лишь четыре из пяти заявленных девушек/ Все фото - Дмитрий Евенко

Эпопея с выбором состава женской сборной Украины по биатлону на Олимпийские игры в Пекин подошла к концу. В пятницу 21 января его утвердил Исполком Национального олимпийского комитета Украины. Однако и в этой истории остались некоторые странные вещи.

Накануне старта этапа в Антхольце старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец заявлял, что на два вакантных места претендуют три спортсменки – Ирина Петренко, Дарья Блашко и Анастасия Меркушина. При этом первая изначально должна была готовиться к эстафете, а Блашко и Меркушина стартовать в индивидуалке.

Впрочем, после отказа Блашко участвовать в гонке, мотивированного тем, что изначально в плане подготовки спортсменки к Олимпиаде этой гонки не было, дабы не потерять важные очки в зачете Кубка Наций, на старт все же пришлось выйти Ирине Петренко.

Ирина Петренко стартовала в индвидуальной гонке

И если для Ирины даже финиш в очковой зоне был вполне приемлем с точки зрения борьбы за олимпийское будущее, то Анастасии Меркушиной нужно было показывать результат минимум в Топ-15, чтобы всерьез заявить о своих пекинских намерениях.

Однако, не успела гонка пересечь свой экватор, как на сайте biathlon.com.ua, который, как правило, транслирует всю официальную информацию от Федерации биатлона, появился тот самый утвержденный Исполкомом НОК состав на Олимпиаду.

Это значит, что по факту гонка в Антхольце уже ничего не значила с точки зрения отбора на Олимпиаду. Лишней в компании претенденток на поездку в Пекин оказалась Анастасия Меркушина, которая, к слову, провела хоть и не идеальную гонку, но тем не менее сумела набрать первые зачетные очки в сезоне и показала позитивную динамику в форме.

Анастасия Меркушина осталась за бортом Олимпиады

Что бы было, если Настя, к примеру, заехала в Топ-10 или вовсе при благоприятном исходе в цветы – вопрос риторический. Удивлен поспешным объявлением состава был и старший тренер женской сборной Урош Велепец, который явно планировал иной исход данного события.

О том, почему состав биатлонисток был утвержден накануне гонки, и возможны ли в нем изменения XSPORT.ua рассказал президент Федерации биатлона Владимир Брынзак:

«У нас были определенные критерии, которые утверждены не мной, а министром спорта и президентом НОК Украины. И сегодня Исполком НОК категорично отказался ждать и утвердил тот список спортсменов, которые на момент 16 января, отобрались согласно критерий. Я просил Исполком, чтобы мы еще подождали день-два, посмотрели на гонку в Антхольце, но юридически такой возможности нету. В документе четко прописано – команда должны быть сформирована 16 января, после этапа в Рупольдинге. Если будут форс-мажоры – до 2 февраля мы имеем право сделать замену. Но критерии должны были быть выполнены, потому что это серьезное дело. Кому нужны потом эти разбирательства, если мы не включим спортсменку, которая эти самые критерии выполнила».

При этом, стоит отметить, что по вышеупомянутым критериям отбора, на Олимпиаду должны отправиться спортсмены, выполнившие следующие пункты в порядке приоритетности:

спортсмены, которые заняли места с первого по шестое в личных гонках чемпионата мира; спортсмены, которые вошли в топ-50 общего зачета Кубка мира на момент 16 января; спортсмены, которые набрали наибольшую сумму зачетных очков на чемпионате Украины.

И если первый пункт критериев не выполнил никто, то по второму на Олимпиаду отобрались четыре спортсменки. На момент 16 января Елена Билосюк, Юлия Джима, Дарья Блашко и Валентина Семеренко находились в Топ-50 общего зачета Кубка мира.

Ирина Петренко также не выполнила все критерии отбора

Что касается Ирины Петренко, то как и Анастасия Меркушина она не выполнила данные критерии, однако в ее пользу говорит декабрьское серебро на Кубке IBU в Идре, а также попадание в зачетную зону на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Однако, очевидно, что ситуация, когда о критериях отбора становиться известно за неделю до вылета сборной в Пекин, а состав утверждается без ведома старшего тренера – не есть нормальной. Возникает вопрос, а кто же тогда понесет ответственность за конечный результат на Олимпиаде?

Максим Чеберяка, XSPORT.ua