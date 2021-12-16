Блашко – о 29-м месте спринта Анси: «Не получается до конца сделать свою работу»
Состав мужской сборной Украины на спринт в Анси
Украинцы во Франции не представлены основным составом
16 декабря 21:48
Артем Тищенко / Фото: biathlon.com.ua
17 декабря, во французском Анси в рамках четвертого этапа Кубка мира пройдет мужской спринт, в рамках которого выступят три украинца.
Кубок мира. Анси. Спринт. Мужчины
40. Артем Тищенко
60. Руслан Ткаленко
69. Тарас Лесюк
Напомним, ранее в Анси с женского спринта стартовал этап Кубка мира, где из украинок только Елена Билосюк вошла в топ-20.