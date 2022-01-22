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Состав сборной Украины на последнею эстафету перед Олимпиадой

Финишировать будет Артем Прима
Биатлон Кубок мира по биатлону
19:44
Состав сборной Украины на последнею эстафету перед Олимпиадой
Фото: biathlon.com.ua

Стал известен состав мужской сборной Украины на эстафетную гонку этапа Кубка мира в Антхольце.

6-1. Богдан Цымбал

6-2. Дмитрий Пидручный

6-3. Антон Дудченко

6-4. Артем Прима

Начало гонки – в 13:10.

В сравнении с предыдущими эстафетами этого сезона состав остался прежним, однако поменялась расстановка биатлонистов. Ранее первый этап бежал Прима, второй – Пидручный, третий – Цымбал, четвертый – Дудченко.

Отметим, что эта последняя эстафета перед Олимпийскими играми-2022.

Сергей Остапенко
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Теги

Артем Прима Богдан Цымбал Антон Дудченко Дмитрий Пидручный

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