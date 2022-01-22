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Состав сборной Украины на последнею эстафету перед Олимпиадой
Финишировать будет Артем Прима
Фото: biathlon.com.ua
Стал известен состав мужской сборной Украины на эстафетную гонку этапа Кубка мира в Антхольце.
6-1. Богдан Цымбал
6-2. Дмитрий Пидручный
6-3. Антон Дудченко
6-4. Артем Прима
Начало гонки – в 13:10.
В сравнении с предыдущими эстафетами этого сезона состав остался прежним, однако поменялась расстановка биатлонистов. Ранее первый этап бежал Прима, второй – Пидручный, третий – Цымбал, четвертый – Дудченко.
Отметим, что эта последняя эстафета перед Олимпийскими играми-2022.
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