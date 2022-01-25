Меркушина: «Хочется рвать рубашку и кричать «возьмите меня», но нужно думать о команде»
Составы сборных Украины на первые старты чемпионата Европы
26 января в Арбере пройдут индивидуальные гонки
18:53
Анастасия Меркушина / Фото: Дмитрий Евенко
26 января в Арбере, Германия, начнется чемпионат Европы по биатлону.
В 11:15 пройдет индивидуальная гонка среди мужчин, а в 15:00 – женская «индивидуалка». Украину представят 12 атлетов.
Женская сборная Украины:
Ольга Абрамова, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Журавок, Валерия Дмитренко, Анна Кривонос.
Мужская сборная Украины:
Тарас Лесюк, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко, Денис Насыко, Виталий Труш, Андрей Орлик.
Напомним, что Меркушина и Лесюк находятся в резерве олимпийского состава сборной Украины.
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