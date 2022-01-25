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Составы сборных Украины на первые старты чемпионата Европы

26 января в Арбере пройдут индивидуальные гонки
Биатлон
18:53
Составы сборных Украины на первые старты чемпионата Европы
Анастасия Меркушина / Фото: Дмитрий Евенко

26 января в Арбере, Германия, начнется чемпионат Европы по биатлону.

В 11:15 пройдет индивидуальная гонка среди мужчин, а в 15:00 – женская «индивидуалка». Украину представят 12 атлетов.

Женская сборная Украины:

Ольга Абрамова, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Журавок, Валерия Дмитренко, Анна Кривонос.

Мужская сборная Украины:

Тарас Лесюк, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко, Денис Насыко, Виталий Труш, Андрей Орлик.

Напомним, что Меркушина и Лесюк находятся в резерве олимпийского состава сборной Украины.

Олег Шумейко-младший
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Анастасия Меркушина Тарас Лесюк чемпионат Европы по биатлону

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