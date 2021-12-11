Женская сборная Украины финишировала в пятерке лучших в эстафете Хохфильцена
Составы сборных Украины на женскую гонку преследования и мужскую эстафету Хохфильцена
В воскресенье, 12-го декабря, пройдет последний соревновательный день третьего этапа Кубка мира
Артем Прима / фото - Biathlon.ua
В воскресенье, 12-го декабря, в австрийском Хохфильцене пройдет последний соревновательный день третьего этапа Кубка мира по биатлону, в рамках которого состоится мужская эстафета и женский персьют.
Тренерский штаб сборной Украины огласил составы обеих команд на эти гонки.
Эстафета. Мужчины
5-1. Артем Прима
5-2. Дмитрий Пидручный
5-3. Богдан Цымбал
5-4. Антон Дудченко
Преследование. Женщины
15. Юлия Джима +1:33
24. Елена Билосюк +1:44
Напомним, женская сборная Украины заняла 5-е место в эстафете Хохфильцена.
Комментарии 0