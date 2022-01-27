Спонсоры оплатят норвежским биатлонистам чартерные рейсы, чтобы обезопасить их от коронавируса

Ранее у норвежцев заразились лыжники

Спонсоры в целях безопасности оплатят норвежским биатлонистам чартерные перелеты в Пекин на Олимпийские игры-2022.



Решение было принято после того, как была зафиксирована вспышка коронавируса в сборной Норвегии по лыжным гонкам. Положительный тест был у Хайди Венг и Анне Кьерсти Калво, а также тренер мужской спринтерской команды Арильд Монсена.

Также спонсоры оплатят частные самолеты из Италии в Осло для тех биатлонистов, которые находятся на сборе в итальянском Лавацце.

Марте Ульсбю-Ройселанн и Тириль Экхофф прибудут в Пекин раньше. 27 января они вылетят в Китай.

Напомним, ранее после прилета в Пекин коронавирус выявили у главного тренера мужской сборной Украины по биатлону.