Джима финишировала 14 в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Стал известен предварительный состав женской сборной Украины на эстафету
Четвертый этап побежит Елена Билосюк
Юлия Джима и Урош Велепец / Фото: biathlon.com.ua
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец назвал предварительный состав на эстафетную гонку второго этапа Кубка мира в Эстерсунде.
Велепец сообщил, что эстафету будут бежать Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко и Елена Билосюк.
Эстафета пройдет 5 декабря.
Напомним, в гонке преследования лучшей среди украинок стала Джима.