Стали известны имена биатлонистов, которые откроют сезон в шведском Идре

Лига чемпионов. «Дарюшшафака» — «Бриндизи». Видео трансляция
19:30
13 ноября в шведском Идре выступят итальянские биатлонисты Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Доротея Вирер и Лиза Виттоци, сообщает SVT Sport.
Турнир стартует со спринта, а 14 ноября состоится короткая индивидуальная гонка.
В гонке также могут выступить шведские биатлонисты Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон, Ханна и Эльвира Оберг, представители Словакии Ивона и Паулина Фиалковы.
Напомним, ранее главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра рассказал о подготовке к Олимпийским играм-2022.
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