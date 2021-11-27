Санитра: «Порадовал Дудченко, который пробежал очень хорошую гонку»
Стало известно, кто представит Украину в мужском спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде
В Швеции набирает обороты серия крупнейших международных соревнований
Дмитрий Пидручный / фото - biathlon.com.ua
Завтра, 28 ноября, в шведском Эстерсунде спринтерскими гонками продолжится первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2021-2022.
Эстерсунд. Кубок мира
Спринт. Мужчины (14:45)
28. Дмитрий Пидручный
33. Антон Дудченко
43. Богдан Цымбал
85. Денис Насыко
109. Андрей Доценко
Валентина Семеренко с одним промахом попала в топ-20 индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира сезона 2021/22.
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