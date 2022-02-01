Украина четыре раза поднималась на подиум Олимпиады в биатлоне. Расписание гонок, где ранее завоевывались медали
Старший тренер сборной Украины рассказал о трассе, на которой пройдут гонки Олимпийских игры-2022
Велепец не считает ее тяжелой
01 февраля 13:45
Фото: XSPORT
Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал XSPORT об олимпийской трассе Пекина-2022:
На стадионе мы уже провели достаточно комплексных тренировок со стрельбой. Могу сказать, что трасса не самая тяжелая. Самый трудный круг будет как раз у девушек – 2,5 километра. Там есть один затяжной подъем около 600 метров с небольшими переходами. Трасса готова хорошо, около метра искусственного снега. А помимо трассы снега в окрестностях вообще нет.
Правда, стоит сказать, что очень холодно – вечером, когда планируются старты – около 18 градусов мороза. Ну а днем в обед достаточно комфортная температура – около 7-8 градусов мороза. Ветер есть, но он больших проблем не создаст. На рубеже он стабильно дует с левой стороны, почти без порывов.
Также Велепец рассказал, что ожидал близкие к тюремным условия на Олимпиаде-2022.