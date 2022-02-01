Старший тренер сборной Украины рассказал о трассе, на которой пройдут гонки Олимпийских игры-2022

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Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал XSPORT об олимпийской трассе Пекина-2022:



Правда, стоит сказать, что очень холодно – вечером, когда планируются старты – около 18 градусов мороза. Ну а днем в обед достаточно комфортная температура – около 7-8 градусов мороза. Ветер есть, но он больших проблем не создаст. На рубеже он стабильно дует с левой стороны, почти без порывов.