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x-files
Футбол
Водное поло
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Биатлон
Футзал
Olympics
Футбол
Украинская Премьер-лига
Сборная Украины
Лига наций
Кубок Украины
Первая лига
Украинские легионеры
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Германия
Италия
Франция
ЕВРО-2020
В Европе
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Футбол онлайн
Новости
Дуглас: «Арбитру не стоило показывать вторую желтую карточку»
10:40
Рамос сравнялся с Касильясом по количеству побед в чемпионате Испании
09:59
Чемпионат Италии. «Милан» – «Наполи». Онлайн трансляция
09:58
Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
09:58
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Футбольное видео
Лев уйдет из сборной Германии
10 марта 09:28
Рома - Дженоа 1:0
08 марта 11:49
Южноамериканские сборные сыграют в Европе
06 марта 19:21
Ювентус - Специя 3:0
04 марта 09:56
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Новости
Хирн: «Считал, что Лопесу следовало соглашаться на бой с Ломаченко»
10:50
Скончался бывший абсолютный чемпион мира Марвин Хаглер
09:57
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
08:33
Бенавидес техническим нокаутом победил Рональда Эллиса
07:59
Видео
Бойцовский клуб о Джервонте Дэвисе
05 марта 13:14
Хоккей
УХЛ
Сборная Украины
Наши за рубежом
Лига чемпионов
НХЛ
КХЛ
В Европе
В мире
чемпионат мира DIB
чемпионат мира-2021
МЧМ-2021
Новости
УХЛ. «Мариуполь» – «Краматорск». Видео трансляция
08:58
УХЛ. «Белый Барс» – «Сокол». Видео трансляция
08:46
«Вегас» уничтожил «Сент-Луис», «Коламбус» в овертайме дожал «Даллас»
08:35
Сигарев установил новый клубный рекорд результативности
13 марта 21:43
Видео
Шахрайчук и Годынюк получили работу
09 марта 18:56
Донбасс выиграл регулярку УХЛ
09 марта 18:49
Как Сокол живет на АТЭКе
09 марта 18:42
Ледниковый период от 9.03.2021
09 марта 17:56
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Новости
Экхофф: «Очень довольна гонкой! Я показала, что достойна победы»
10:34
Cоставы сборной Украины на смешанные эстафеты
09:17
Одиночная смешанная эстафета на девятом этапе Кубка мира. Видео трансляция
09:10
Смешанная эстафета на девятом этапе Кубка мира. Видео трансляция
09:04
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Украинские легионеры
В Европе
Евробаскет-2017
ЕвроБаскет-2015
Новости
«Детройт» после ухода Михайлюка проиграл «Бруклину», «Финикс» уступил «Индиане»
08:52
Бэйлесс – о травме Эмбиида: «Леброну снова повезло»
13 марта 23:50
«Днепр» уверенно победил «Запорожье»
13 марта 19:10
«Филадельфия» потеряла Джоэля Эмбиида
13 марта 18:10
Видео
Матч всех звезд НБА
09 марта 10:28
Шакил О'Нил в реслинге
05 марта 12:00
Газоль будет играть в Барселоне
24 февраля 15:28
Отбор на Евробаскет-2022. Венгрия – Украина 63:97
22 февраля 22:28
Теннис
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Grand Slam
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Новости
Цуренко выиграла матч на старте квалификации в Монтеррее
13 марта 22:00
Мугуруса завоевала 8-й титул в карьере, победив на турнире в Дубаи
13 марта 20:30
Басилашвили выиграл турнир в Дохе, обыграв в финале Баутисту-Агута
13 марта 20:12
Стаховский и Молчанов досрочно завершили борьбу в парном финале турнира в Биелле
13 марта 18:25
Видео
Свитолина проиграла Кузнецовой
10 марта 09:21
Матч-пойнт
09 марта 18:28
Единоборства
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Каратэ
Самбо
Новости
Премьер-лига по каратэ. Видео трансляция турнира в Стамбуле
09:07
Умар Нурмагомедов обратился к Стерлингу по поводу реванша с Яном
13 марта 21:00
Стерлинг резко отреагировал на заявление Яна о том, что он хочет избежать реванша
13 марта 16:35
Аскрен: «Джейк Пол будет идиотом до нашего боя и останется им после него»
13 марта 13:54
Видео
Бойцовский клуб. Клип!
05 марта 13:00
Жесткий нокаут в ММА
23 февраля 11:28
Авто/мото
Формула-1
МотоGP
Автоспорт
Мотоспорт
Новости
На второй день тестов Формулы-1 в Бахрейне Хэмилтон вылетел за пределы трасы
13 марта 22:18
Боттас: «Стоило провести обкатку болида перед тестами, но в предыдущие годы машина работала максимально надежно»
13 марта 20:30
Вольфф – о поломке болида Mercedes: «Если у нас возникнут новые препятствия, за три дня мы мало что успеем сделать»
13 марта 17:45
Сайнс: «Я хотел бы стать чемпионом в ближайшие пять лет»
13 марта 12:59
Видео
Календарь сезона Формулы-1
05 марта 22:35
Новый болид Mercedes
02 марта 20:21
Неудача Себастьяна Ожье
28 февраля 14:42
Болид Alfa Romeo на 2021 год
23 февраля 11:35
Летние
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Велоспорт
Волейбол
Гандбол
Гимнастика
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Дзюдо
Легкая атлетика
Настольный теннис
Плавание
Водное поло
Прыжки в воду
Пулевая стрельба
Стрельба из лука
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Триатлон
Тхеквондо
Тяжелая атлетика
Фехтование
Художественная гимнастика
Новости
Накануне ответного матча против Украины Фареры потерпели поражение от Чехии
13 марта 22:58
Гол сборной Украины попал в тройку лучших в отборочном туре на чемпионат Европы-2022
13 марта 21:03
«Испытание, которое я не смогла преодолеть». Харлан проиграла на старте Кубка мира после годичного перерыва
13 марта 18:54
«В один момент жизнь рухнула – спорт закончился. Что делать?» Украинская призер Олимпиады – о травме
13 марта 17:34
Видео
81 метр в ледяной воде!
24 февраля 15:35
COVID-19 лишил майки лидера
22 февраля 22:21
Olympics
Минск-2019
Неаполь-2019
Токио-2020
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Рио-де-Жанейро-2016
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Баку-2015
Олимпийское движение
Новости
Лукашенко – о непризнании МОК своего сына на посту главы НОК: «Бьют сильных, на слабых внимания не обращают»
13 марта 19:36
НОК Китая предложил вакцину организатором Олимпиад в 2021 и 2022 годах
12 марта 09:48
Президент НОК США: «Мы не поддерживаем бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине»
11 марта 17:43
Бах: «За последние 6 лет олимпийское движение потратило 260 млн долларов на борьбу с допингом»
11 марта 15:00
Видео
Болельщики и ОИ-2021
04 марта 09:49
Украинских олимпийцев вакцинируют?
02 марта 20:56
Зимние
Фристайл
Фигурное катание
Лыжные гонки
Скелетон
Санный спорт
Сноубординг
Прыжки с трамплина
Лыжное двоеборье
Горные лыжи
Конькобежный спорт
Шорт-трек
Новости
Абраменко стал 5-м на последнем этапе Кубка мира
13 марта 17:08
«Буковель» закрыли на карантин
13 марта 07:59
Без медалей, но с оптимизмом. Итоги чемпионата мира по фристайлу
12 марта 18:55
Украинец Котовский занял рекордное 6-е место на чемпионате мира по фристайлу
10 марта 15:58
Видео
Невероятный Микаэль Кингсбери!
09 марта 10:35
Большунову снова не повезло
08 марта 11:56
Лыжи и горные лыжи
06 марта 19:28
Это ски-кросс!
28 февраля 14:49
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Мини-футбол
Пляжный футбол
Новости
Новиков уверенно победил на турнире World’s Ultimate Strongman
13 марта 22:39
Спорта не будет? Половина Италии уходит в «красную зону»
13 марта 07:46
Охотники на гигантских лобстеров
11 марта 12:06
TMS LIONS — уникальное реалити-шоу про бразильское джиу-джитсу
11 марта 11:29
Видео
Охотники на гигантских лобстеров
09 марта 18:35
Двойник
09 марта 18:21
Честь дракона
09 марта 18:14
Дикий гаджет
09 марта 18:07
x-files
Футбол
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Хоккей
Баскетбол
Бокс
Биатлон
Футзал
Olympics
Новости
«В один момент жизнь рухнула – спорт закончился. Что делать?» Украинская призер Олимпиады – о травме
13 марта 17:34
Фьюри решил напугать нас срывом боя с Джошуа. Хирн всех успокаивает – контракт будет подписан на днях
13 марта 14:27
Алексей Житник – об интервью Вадима Шахрайчука: «Не нужно под себя самому же копать яму»
13 марта 13:10
Роналду возвращается в «Реал». После очередного провала «Ювентуса» в Лиге чемпионов в этом есть смысл
12 марта 19:47
Видео
Как Сокол живет на АТЭКе
09 марта 18:42
Шакил О'Нил в реслинге
05 марта 12:00
Интервью с Игорем Мережко
02 марта 20:49
Отцы и дети в УХЛ
02 марта 20:42
Фото
Украина разгромила Венгрию
22 февраля 23:52
4018
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Вчера
91
25
Сейчас
4
0
Сегодня
110
34
Завтра
32
1
Вчера не было матчей
Вчера не было важных матчей
Футбол
Премьер-Лига (Англия) 20/21
14:30
Лидс - Челси
Окончен
0:0
Окончен
17:00
Кристал Пэлас - Вест Бромвич Альбион
Окончен
1:0
Окончен
19:30
Эвертон - Бернли
Окончен
1:2
Окончен
22:00
Фулхэм - Манчестер Сити
Окончен
0:3
Окончен
14:30
Лидс - Челси
Окончен
0:0
Окончен
19:30
Эвертон - Бернли
Окончен
1:2
Окончен
22:00
Фулхэм - Манчестер Сити
Окончен
0:3
Окончен
Лига 1 (Франция) 20/21
14:00
Анже - Сент-Этьен
Окончен
0:1
Окончен
18:00
Марсель - Брест
Окончен
3:1
Окончен
Бундеслига (Германия) 20/21
16:30
Вольфсбург - Шальке
Окончен
5:0
Окончен
16:30
Унион Берлин - Кельн
Окончен
2:1
Окончен
16:30
Майнц - Фрайбург
Окончен
1:0
Окончен
16:30
Вердер - Бавария
Окончен
1:3
Окончен
19:30
Боруссия Дортмунд - Герта
Окончен
2:0
Окончен
Серия А (Италия) 20/21
16:00
Сассуоло - Верона
Окончен
3:2
Окончен
19:00
Беневенто - Фиорентина
Окончен
1:4
Окончен
21:45
Дженоа - Удинезе
Окончен
1:1
Окончен
16:00
Сассуоло - Верона
Окончен
3:2
Окончен
Примерa (Испания) 20/21
15:00
Алавес - Кадис
Окончен
1:1
Окончен
17:15
Реал - Эльче
Окончен
2:1
Окончен
19:30
Осасуна - Реал Вальядолид
Окончен
0:0
Окончен
22:00
Хетафе - Атлетико
Окончен
0:0
Окончен
Украинская Премьер-лига 20/21
14:00
Минай - Ингулец
Окончен
0:1
Окончен
17:00
Ворскла - СК Днепр-1
Окончен
0:1
Окончен
17:00
ФК Львов - Рух
Перенесен
-:-
Перенесен
14:00
Минай - Ингулец
Окончен
0:1
Окончен
17:00
Ворскла - СК Днепр-1
Окончен
0:1
Окончен
17:00
ФК Львов - Рух
Перенесен
-:-
Перенесен
Хоккей
НХЛ 20/21
03:00
Миннесота Уайлд - Аризона Койотис
Окончен
4:0
Окончен
03:00
Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс
Окончен
4:5
Окончен
04:00
Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс
Окончен
6:2
Окончен
04:00
Колорадо Эвеланш - Лос-Анджелес Кингс
Окончен
2:0
Окончен
05:00
Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс
Окончен
0:6
Окончен
20:00
Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс
Окончен
0:4
Окончен
03:00
Миннесота Уайлд - Аризона Койотис
Окончен
4:0
Окончен
03:00
Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс
Окончен
4:5
Окончен
04:00
Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс
Окончен
6:2
Окончен
04:00
Колорадо Эвеланш - Лос-Анджелес Кингс
Окончен
2:0
Окончен
05:00
Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс
Окончен
0:6
Окончен
20:00
Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс
Окончен
0:4
Окончен
УХЛ 20/21
13:00
Ледяные Волки - Кременчуг
Окончен
1:7
Окончен
17:00
Донбасс - Днепр
Окончен
4:3
Окончен
13:00
Ледяные Волки - Кременчуг
Окончен
1:7
Окончен
17:00
Донбасс - Днепр
Окончен
4:3
Окончен
Баскетбол
НБА 20/21
03:00
Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс
Окончен
102:103
Окончен
03:00
Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс
Окончен
116:82
Окончен
03:00
Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс
Окончен
101:127
Окончен
04:00
Чикаго Буллз - Майами Хит
Окончен
90:101
Окончен
04:00
Сан-Антонио Сперс - Орландо Мэджик
Окончен
104:77
Окончен
05:00
Юта Джаз - Хьюстон Рокетс
Окончен
114:99
Окончен
05:30
Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс
Окончен
105:100
Окончен
21:00
Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс
Окончен
97:119
Окончен
03:00
Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс
Окончен
102:103
Окончен
03:00
Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс
Окончен
116:82
Окончен
03:00
Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс
Окончен
101:127
Окончен
04:00
Чикаго Буллз - Майами Хит
Окончен
90:101
Окончен
04:00
Сан-Антонио Сперс - Орландо Мэджик
Окончен
104:77
Окончен
05:00
Юта Джаз - Хьюстон Рокетс
Окончен
114:99
Окончен
05:30
Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс
Окончен
105:100
Окончен
21:00
Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс
Окончен
97:119
Окончен
Суперлига 20/21
13:00
Харьковские Соколы - Прометей
Окончен
69:94
Окончен
16:00
Днепр - БК Запорожье
Окончен
86:69
Окончен
13:00
Харьковские Соколы - Прометей
Окончен
69:94
Окончен
16:00
Днепр - БК Запорожье
Окончен
86:69
Окончен
Теннис
ATP 2021 (Dubai, UAE, Qualifying)
09:00
Юки Бамбри - Пранеш Гуннесваран
Окончен
2:0
Окончен
09:00
Евгений Донской - Рамкумар Раманатан
Окончен
0:2
Окончен
09:00
Аль Джанахи Абдулрахман - Томас Фабиано
Окончен
0:2
Окончен
09:00
Кристофер О'Коннелл - Кем Илкел
Окончен
2:0
Окончен
10:25
Виктор Троицкий - Марк Полманс
Окончен
2:0
Окончен
10:30
Омар Аль Авади - Бернабе Сапата Мираллес
Окончен
0:2
Окончен
10:30
Раду Албот - Лукаш Лако
Окончен
2:1
Окончен
10:45
Михаил Кукушкин - Максим Жанвье
Окончен
2:1
Окончен
11:20
Lloyd Harris - Теймураз Габашвили
Окончен
2:0
Окончен
12:05
Эмиль Руусувуори - Димитар Кузманов
Окончен
2:1
Окончен
12:50
Дмитрий Попко - Блаз Рола
Окончен
1:2
Окончен
12:55
Adham Gaber - Лоренцо Джустино
Отменен
-:-
Отменен
12:55
Андреа Вавассори - Лоренцо Джустино
Окончен
0:2
Окончен
ATP 2021 (Doha, Qatar)
17:00
Роберто Баутиста-Агут - Николай Басилашвили
Окончен
0:2
Окончен
ATP 2021 (Marseille, France)
16:20
Даниил Медведев - Мэтью Эбден
Окончен
1:0
Окончен
17:45
Уго Умбер - Пьерр Хьюз Херберт
Окончен
0:2
Окончен
ATP 2021 (Dubai, UAE, Doubles Qualifying)
13:20
Arevalo M / Middelkoop M - Albot R / Fabbiano T
Отменен
-:-
Отменен
15:00
Бхамбри Ю / Шаран Д - Сонего Л / Вавассори А
Окончен
0:2
Окончен
16:05
Arevalo M / Middelkoop M - Теймураз Габашвили / Попко Д
Окончен
2:1
Окончен
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
19:10
Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х - Эбден М / Рейд М
Окончен
2:0
Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile)
22:00
Факундо Баньис - Федерико Дельбонис
Окончен
2:0
Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
01:00
Перес Э / Шарма А - Санчес М / Фанни Столлар
Окончен
2:1
Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE)
17:00
Барбора Крейчикова - Гарбин Мугуруса
Окончен
0:2
Окончен
WTA 2021 (St. Petersburg, Russia, Qualifying)
10:00
Яна Фетт - Калья Буйюкаксай
Окончен
1:2
Окончен
10:00
Син Ю Ванг - Марина Мельникова
Окончен
2:0
Окончен
11:20
Clara Tauson - Ekaterina Shalimova
Окончен
2:0
Окончен
13:05
Екатерина Горгодзе - Лесли Керхов
Окончен
1:2
Окончен
13:10
Наталья Вихлянцева - Валерия Савиных
Окончен
1:2
Окончен
15:20
Катинка Вон Дейхманн - Арина Родионова
Окончен
0:2
Окончен
15:20
Анастасия Гасанова - Laura-Ioana Paar
Окончен
2:0
Окончен
17:00
Моника Николеску - Ана Конюх
Окончен
0:2
Окончен
17:00
Виктория Томова - Alina Charaeva
Отменен
-:-
Отменен
17:05
Kamilla Rakhimova - Александра Крунич
Окончен
2:1
Окончен
18:30
Наталия Костич - Жаклин Адина Кристиан
Окончен
0:2
Окончен
19:15
Polina Kudermetova - Магдалена Фреч
Окончен
0:2
Окончен
19:50
Sofya Lansere - Alina Charaeva
Окончен
0:2
Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
15:00
Гуарачи А / Юрак Д - Ксю Ю / Янг Ж
Окончен
2:0
Окончен
WTA 2021 (Monterrey, Mexico, Qualifying)
18:00
Кристи Харим Анн - Усуэ Майтан Арконада
Окончен
0:2
Окончен
18:00
Леони Кунг - Анна-Лена Фридсам
Окончен
2:0
Окончен
18:00
Виктория Голубич - Анна София Санчез
Окончен
2:0
Окончен
19:15
Леся Цуренко - Катарчина Кава
Окончен
2:0
Окончен
19:30
Марсела Закариас - Маяр Шериф
Окончен
0:2
Окончен
20:00
Сара Эррани - Харрье Дарт
Окончен
0:2
Окончен
21:10
Kaja Juvan - Ольга Говорцова
Окончен
2:1
Окончен
21:25
Мария Камила Осорио Серрано - Xiyu Wang
Окончен
2:1
Окончен
21:35
Алиона Болсова Задойнов - Кристина Кучова
Окончен
0:2
Окончен
21:45
Коко Вандевеге - Ирина Мария Бара
Отменен
-:-
Отменен
23:00
Греетье Миннен - Elisabetta Cocciaretto
Отменен
-:-
Отменен
23:15
Фернанда Контрерас Гомес - Анна Калинская
Окончен
0:2
Окончен
23:25
Лара Арруабаррена-Весино - Elisabetta Cocciaretto
Окончен
2:0
Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
03:00
Elisabetta Cocciaretto - Эжени Бушар
Окончен
0:2
Окончен
05:00
Сара Соррибес Тормо - Мари Боузкова
Окончен
2:0
Окончен
Сейчас нет матчей
Сейчас нет важных матчей
Теннис
ATP 2021 (Dubai, UAE, Qualifying)
10:25
Раду Албот - Бернабе Сапата Мираллес
1-й сет
0:0
1-й сет
10:30
Рамкумар Раманатан - Юки Бамбри
1-й сет
0:0
1-й сет
10:30
Lloyd Harris - Блаз Рола
1-й сет
0:0
1-й сет
WTA 2021 (St. Petersburg, Russia, Qualifying)
10:00
Clara Tauson - Лесли Керхов
2-й сет
1:0
2-й сет
Сегодня нет матчей
Сегодня нет важных матчей
Футбол
Премьер-Лига (Англия) 20/21
14:00
Саутгемптон - Брайтон
Запланирован
-:-
Запланирован
16:00
Лестер - Шеффилд Юнайтед
Запланирован
-:-
Запланирован
18:30
Арсенал - Тоттенхэм
Запланирован
-:-
Запланирован
21:15
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Запланирован
-:-
Запланирован
16:00
Лестер - Шеффилд Юнайтед
Запланирован
-:-
Запланирован
18:30
Арсенал - Тоттенхэм
Запланирован
-:-
Запланирован
21:15
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Запланирован
-:-
Запланирован
Лига 1 (Франция) 20/21
14:00
Ним - Монпелье
Запланирован
-:-
Запланирован
16:00
Дижон - Бордо
Запланирован
-:-
Запланирован
16:00
Лорьян - Ницца
Запланирован
-:-
Запланирован
16:00
Ренн - Страсбур
Запланирован
-:-
Запланирован
16:00
Ланс - Мец
Запланирован
-:-
Запланирован
18:05
Монако - Лилль
Запланирован
-:-
Запланирован
22:00
ПСЖ - Нант
Запланирован
-:-
Запланирован
Бундеслига (Германия) 20/21
14:30
Байер - Арминия
Запланирован
-:-
Запланирован
16:30
РБ Лейпциг - Айнтрахт
Запланирован
-:-
Запланирован
19:00
Штутгарт - Хоффенхайм
Запланирован
-:-
Запланирован
Серия А (Италия) 20/21
13:30
Болонья - Сампдория
Запланирован
-:-
Запланирован
16:00
Парма - Рома
Запланирован
-:-
Запланирован
16:00
Торино - Интер
Запланирован
-:-
Запланирован
19:00
Кальяри - Ювентус
Запланирован
-:-
Запланирован
21:45
Милан - Наполи
Запланирован
-:-
Запланирован
16:00
Парма - Рома
Запланирован
-:-
Запланирован
16:00
Торино - Интер
Запланирован
-:-
Запланирован
19:00
Кальяри - Ювентус
Запланирован
-:-
Запланирован
21:45
Милан - Наполи
Запланирован
-:-
Запланирован
Примерa (Испания) 20/21
15:00