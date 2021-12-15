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Стартовые составы сборных Украины на индивидуальные гонки Кубка IBU
В австрийском Обертиллиахе стартует третий этап соревнований
15 декабря 19:59
Вита и Валя Семеренко / фото - Biathlon.com.ua
В австрийском Обертиллиахе стартует третий этап Кубка IBU. Тренерский состав мужской и женской сборных Украины назвали составы команд на индивидуальные гонки.
Обертиллиах. Кубок IBU
Индивидуальная. Женщины
14. Вита Семеренко
30. Валя Семеренко
48. Екатерина Бех
71. Анна Кривонос
101. Надежда Белкина
Индивидуальная. Мужчины
21. Андрей Доценко
31. Виталий Труш
39. Андрей Орлык
49. Денис Насыко
96. Руслан Бригадир
109. Александр Пономаренко
Напомним, в юниорском Кубке IBU сборная Украины завоевала еще одну медаль.
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