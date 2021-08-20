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Тарьей Бе покинул сбор норвежской команды в Италии из-за сотрясения мозга

Норвежец получил травму в результате падения в гонке в Висбадене
Биатлон
20:25
Тарьей Бе покинул сбор норвежской команды в Италии из-за сотрясения мозга
Тарьей Бе / фото - norwayomega.com

Олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бе покинул сбор норвежской команды в Италии из-за сотрясения мозга, полученного в результате падения на шоу-гонке в Висбадене.

Бе дважды упал в гонке, прошедшей 15 августа, из-за того, что у него отстегнулись крепления на лыжероллерах, сообщает nrk.no.

«Мое тело по-прежнему «мертвое» после падений, поэтому я все еще не могу тренироваться».

Тренер норвежских биатлонистов Эгиль Кристиансен рассказал, что Бе не в состоянии бегать на лыжероллерах и стрелять.

«Сейчас ему значительно лучше. В первый день у него было серое лицо, и он ничего не говорил. У него также было небольшое повышение температуры. Тело снова в норме, но ссадины еще не совсем зажили.

Теперь ему просто нужно делать правильные вещи и возвращаться к тренировкам настолько быстро, насколько есть возможность. Мы надеемся, что он вернется к полноценным тренировкам к сбору в Лиллехаммере с 13 сентября».

Тарьей Бе высказался о завершении карьеры после Олимпиады.


Рене Тер Велде
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