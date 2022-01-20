Тарьей Бё получил Малый хрустальный глобус за победу в общем зачете индивидуальных гонок
Норвежский биатлонист Тарьей Бё после индивидуальной гонки в Антхольце выиграл общий зачет Кубка мира в индивидуальных гонках.
В сезоне 2021/2022 на Кубке мира были мужские индивидуальные гонки в Эстерсунде и Антхольце и дважды он становился вторым.
Кубок мира по биатлону. Мужчины. Общий зачет индивидуальных гонок
1. Тарьей Бё (Норвегия) – 108
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 100
3. Симон Дестье (Франция) – 85
4. Йоханнес Бё (Норвегия) – 83
5. Фабьен Клод (Франция) – 64
6. Карим Халили (Россия) – 62
7. Антон Бабиков (Россия) – 60
8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 55
9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 52
10. Пол Шоммер (США) – 51...
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36. Антон Дудченко (Украина) – 17
44. Дмитрий Пидручный (Украина) – 13
В нынешнем сезоне Кубка мира остались этапы в Контиолахти, Отепяя и Холменколлене, где индивидуальных гонок не будет.Единственная индивидуальная гонка у мужчин в сезоне будет на Олимпийских играх в Пекине.
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