Тарьей Бё получил Малый хрустальный глобус за победу в общем зачете индивидуальных гонок

В нынешнем сезоне биатлонисты больше не будут бежать индивидуальные гонки на Кубке мира

Тарьей Бё / Фото: biathlon.com.ua

Норвежский биатлонист Тарьей Бё после индивидуальной гонки в Антхольце выиграл общий зачет Кубка мира в индивидуальных гонках.



В сезоне 2021/2022 на Кубке мира были мужские индивидуальные гонки в Эстерсунде и Антхольце и дважды он становился вторым.

Кубок мира по биатлону. Мужчины. Общий зачет индивидуальных гонок

1. Тарьей Бё (Норвегия) – 108

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 100

3. Симон Дестье (Франция) – 85

4. Йоханнес Бё (Норвегия) – 83

5. Фабьен Клод (Франция) – 64

6. Карим Халили (Россия) – 62

7. Антон Бабиков (Россия) – 60

8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 55

9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 52

10. Пол Шоммер (США) – 51...

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36. Антон Дудченко (Украина) – 17

44. Дмитрий Пидручный (Украина) – 13

В нынешнем сезоне Кубка мира остались этапы в Контиолахти, Отепяя и Холменколлене, где индивидуальных гонок не будет.