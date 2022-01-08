Первая медаль Украины! Тищенко и Блашко взяли бронзу в сингл-миксте Оберхофа
Тищенко: «Стрельбой остался очень недоволен»
Украинец подвел итоги сингл-микста Оберхофа
08 января 19:36
Артем Тищенко / фото - Biathlon.com.ua
Сборная Украины завоевала бронзовую медаль одиночной смешанной эстафеты пятого этапа Кубка мира в Оберхофе, Германия. Украинец Артем Тищенко, участвовавший в миксте, подвел итоги этой гонки.
«Стрельбой сегодня очень недоволен. А ходом, мне показалось, сегодня работал неплохо, физическим состоянием доволен.
Конечно, всегда приятно подниматься на пьедестал, особенно на Кубке мира. Жаль только, что зрителей на стадионе нет. С ними было бы интереснее».
Напомним, Юрай Санитра также высказался об этой гонке.