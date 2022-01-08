Тищенко: «Стрельбой остался очень недоволен»

Артем Тищенко / фото - Biathlon.com.ua

Сборная Украины завоевала бронзовую медаль одиночной смешанной эстафеты пятого этапа Кубка мира в Оберхофе, Германия. Украинец Артем Тищенко, участвовавший в миксте, подвел итоги этой гонки.

Конечно, всегда приятно подниматься на пьедестал, особенно на Кубке мира. Жаль только, что зрителей на стадионе нет. С ними было бы интереснее».