Санитра: «Тищенко доказал, что его можно рассматривать в качестве кандидата на эстафету»
Тищенко: «Стрелять быстро и точно пока не получается»
Украинский биатлонист – о персьюте Хохфильцена
Артем Тищенко / фото - Biathlon.com.ua
В австрийском Хохфильцене завершилась мужская гонка преследования (персьют) в рамках третьего этапа Кубка мира. Украинский биатлонист Артем Тищенко подвел итоги гонки.
«В сравнении с другими ребятами у меня симптомы болезни проявлялись не сильно. Потому, наверное, мне было перенести коронавиус легче, чем остальным парням. Понемногу разбегаюсь. В Шушене на этапе Кубка IBU чувствовал себя не настолько плохо, как это показали результаты в протоколе (улыбается – прим).
В первой части сегодняшней гонки чувствовал себя довольно неплохо. Но во второй части, особенно на большом подъеме, иногда просто не мог переставлять ноги – они попросту отказывали. Хотя лыжи нам готовят на очень высоком уровне, никаких нареканий к сервисменам быть не может. Есть определенные проблемы с дыханием, потому стрелять пока еще очень непросто – делать это и быстро, и точно пока не получается».
Ранее Санитра рассказал, в каком составе мужская сборная Украины выступит в эстафете Хохфильцена.
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