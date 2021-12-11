Тищенко: «Стрелять быстро и точно пока не получается»

Артем Тищенко / фото - Biathlon.com.ua

В австрийском Хохфильцене завершилась мужская гонка преследования (персьют) в рамках третьего этапа Кубка мира. Украинский биатлонист Артем Тищенко подвел итоги гонки.

В первой части сегодняшней гонки чувствовал себя довольно неплохо. Но во второй части, особенно на большом подъеме, иногда просто не мог переставлять ноги – они попросту отказывали. Хотя лыжи нам готовят на очень высоком уровне, никаких нареканий к сервисменам быть не может. Есть определенные проблемы с дыханием, потому стрелять пока еще очень непросто – делать это и быстро, и точно пока не получается».