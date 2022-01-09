Ткаленко и Насыко – в топ-25 второго спринта этапа Кубка IBU в Брезно
В рамках четвертого этапа Кубка IBU, который проходит в Брезно, Словакия, состоялась вторая спринтерская гонка у мужчин.
Лучшими среди украинцев стали Руслан Ткаленко и Денис Насыко, которые заняли 19 и 23 места соответственно. На пьедестале почета расположились исключительно норвежцы: Синдре Фьельхем Йорде (1), Эрленн Бьонтегор (2), Йоханнес Дале (3).
Кубок IBU. Четвертый этап. Мужчины. Спринт-2:
1. Синдре Фьельхем Йорде (0+0) 23:54,4
2. Эрленн Бьонтегор (0+1) +6,2
3. Йоханнес Дале (1+1) +8,2
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19. Руслан Ткаленко (1+1) +1:07,3
23. Денис Насыко (1+1) +1:11,7
29. Андрей Доценко (0+1) +1:15,3
62. Виталий Труш (2+0) +2:23,6
80. Андрей Орлык (1+1) +3:00,4
Полный финишный протокол смотрите здесь.
Результаты первой спринтерской гонки у мужчин в рамках четвертого этапа Кубка IBU.
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