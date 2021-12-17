Ткаленко, Тищенко и сестры Дмитренко выиграли микст на чемпионате Украины
Ткаленко: «Начиная со второго круга, у меня не было ни силы, ни скорости, я просто выключился»
Украинский биатлонист – об итогах спринта в Анси
Руслан Ткаленко / фото - Biathlon.com.ua
В Анси, Франция, в рамках четвертого этапа Кубка мира состоялся мужской спринт. Украинский биатлонист Руслан Ткаленко, для которого эта гонка стала первой в сезоне на этапах Кубка мира, поделился своими впечатлениями после забега.
«Как видим, судя по этому результату, я еще не вернулся после болезни. Учитывая мое самочувствие, еще нужно готовиться и восстанавливаться, потому что со второго круга я уже не мог нормально работать, терпел.
Не хватает динамики, но я даже не знаю как описать свое состояние – начиная со второго круга у меня не было ни силы, ни скорости, я просто выключился. Понятно, что я еще не готов, нужно время.
На первом огневом рубеже я сам немного не довел выстрел, а на стойке все-таки мое самочувствие сыграло решающую роль, потому что второй круг был тяжелым, и на стойке было очень сложно работать».
Напомним, Тарас Лесюк также высказался об этой гонке.
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