Только одна украинка квалифицировалась в масс-старт этапа КМ в Анси

Дарья Блашко стала первой запасной

Фото: biathlon.com.ua

По итогам спринта и гонки преследования только одна украинка квалифицировалась в масс-старт этапа Кубка мира в Анси. Речь идет о Елене Билосюк.

В масс-старт попадают первые 25 биатлонистов в общем зачете Кубка мира, а также пять лучших спортсменов по итогам этапа. Билосюк отобралась по втором критерию. В спринте она заняла 18-е место, а в гонке преследования – 25-е.

Другая представительница Украины Дарья Блашко в масс-старте стала первой запасной.

Напомним, Юлия Джима не финишировала в гонке преследования из-за плохой стрельбы.