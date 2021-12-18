Эберг стала лучшей в персьюте на четвертом этапе Кубка мира. Блашко замкнула топ-20
Только одна украинка квалифицировалась в масс-старт этапа КМ в Анси
Дарья Блашко стала первой запасной
Фото: biathlon.com.ua
По итогам спринта и гонки преследования только одна украинка квалифицировалась в масс-старт этапа Кубка мира в Анси. Речь идет о Елене Билосюк.
В масс-старт попадают первые 25 биатлонистов в общем зачете Кубка мира, а также пять лучших спортсменов по итогам этапа. Билосюк отобралась по втором критерию. В спринте она заняла 18-е место, а в гонке преследования – 25-е.
Другая представительница Украины Дарья Блашко в масс-старте стала первой запасной.
Напомним, Юлия Джима не финишировала в гонке преследования из-за плохой стрельбы.
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