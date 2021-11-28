Только Пидручный и Дудченко вошли в Топ-30 спринта Кубка мира в Эстерсунде
В шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира прошла спринтерская гонка у мужчин.
Из представителей Украины ни один не попал в двадцатку лучших. За шаг остановился идеально отстрелявший Дмитрий Пидручный. 24-е место вырвал Антон Дудченко, у которого один промах.
Неутешительные результаты показали не попавшие в топ-50 Богдан Цымбал, Андрей Доценко и Денис Насыко.
Первые три места в спринте заняли идеально отстрелявшиеся скандинавы. Швед Себастьян Самуэльсон на родной земле занял первую позицию. Остальные места на пьедестале заняли представители соседней Норвегии: Ветле-Сьястад Кристиансен – второй, Йоханнес Бё – третий.
Отметим, что после двух гонок первое место в общем зачете Кубка мира с одинаковым количеством баллов делят Йоханнес Бё и француз Симон Дестьё.
Эстерсунд. Кубок мира. Мужчины. Спринт.
1. Себастьян Самуэльссон (0+0) 22:33,5
2. Ветле-Сьястад Кристиансен (0+0) +11,8
3. Йоханнес Тингнес Бё (0+0) +12,2
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21. Дмитрий Пидручный (0+0) +1:19,8
24. Антон Дудченко (0+1) +1:21,0
52. Богдан Цымбал (0+1) +2:04,9
88. Андрей Доценко (1+0) +3:00,1
106. Денис Насыко (2+2) +3:30,0
Напомним, ранее также неудачно в спринте выступила женская сборная Украины.
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