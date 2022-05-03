Трехкратная олимпийская чемпионка Олсбю-Ройселанд может завершить карьеру по завершению сезона
Трехкратная олимпийская чемпионка Олсбю-Ройселанд готова продолжить карьеру
Титулованная норвежка намерена снова стать на лыжи
16:49
Марте Олсбю-Ройселанд / Фото - ktvz.comТриумфатор Кубка мира сезона-2021/22, норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанд в Instagram сообщила, что намерена продолжить спортивную карьеру.
«Мой муж едет в Германию => пожалуй, у меня нет выбора => мы зажжем на чемпионате мира в Обергофе».
Ранее супруг титулованной биатлонистки Сверре Ройселанд стал тренером женской сборной Германии по биатлону.
Напомним, Олсбю-Ройселанд на Играх в Пекине завоевала три золотые и две бронзовые медали. В последней биатлонной гонке Олимпиады-2022 Марте стала 3-й.
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