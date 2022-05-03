Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 1
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Байер - Айнтрахт 2:0 Окончен
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - РБ Лейпциг 3:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Вильярреал - Ливерпуль -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Манчестер Сити -:- Запланирован
Сейчас в эфире
17:00
Райд
16:55
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Дрезднер - Прометей

Трехкратная олимпийская чемпионка Олсбю-Ройселанд готова продолжить карьеру

Титулованная норвежка намерена снова стать на лыжи
Биатлон
16:49
Трехкратная олимпийская чемпионка Олсбю-Ройселанд готова продолжить карьеру
Марте Олсбю-Ройселанд / Фото - ktvz.com
Триумфатор Кубка мира сезона-2021/22, норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанд в Instagram сообщила, что намерена продолжить спортивную карьеру.

«Мой муж едет в Германию => пожалуй, у меня нет выбора => мы зажжем на чемпионате мира в Обергофе».




Ранее супруг титулованной биатлонистки Сверре Ройселанд стал тренером женской сборной Германии по биатлону.

Напомним, Олсбю-Ройселанд на Играх в Пекине завоевала три золотые и две бронзовые медали. В последней биатлонной гонке Олимпиады-2022 Марте стала 3-й.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марте Олсбю-Ройселанд

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Олсбю-Ройселанд готова продолжить карьеру
Трехкратная олимпийская чемпионка Олсбю-Ройселанд готова продолжить карьеру
16:49
Без сестер Семеренко. Определен состав сборной Украины
Без сестер Семеренко. Определен состав сборной Украины
Кубок мира по биатлону
29 апреля 21:01
Урош Велепец: «Могли показать хороший результат на Кубке мира, но идиот путин превратил жизнь украинцев в сплошной ужас»
Эксклюзив Урош Велепец: «Могли показать хороший результат на Кубке мира, но идиот путин превратил жизнь украинцев в сплошной ужас»
28 апреля 20:40
Урош Велепец: «До 15 апреля мне никто не звонил с Украины по поводу дальнейшей работы и сотрудничества»
Эксклюзив
Урош Велепец: «До 15 апреля мне никто не звонил с Украины по поводу дальнейшей работы и сотрудничества»
28 апреля 18:20
Урош Велепец покинул пост старшего тренера женской сборной Украины
Эксклюзив
Урош Велепец покинул пост старшего тренера женской сборной Украины
26 апреля 20:59
Капітан збірної України розказав, з якими словами до нього зверталися росіяни після початку повномасштабної війни в Україні
Капітан збірної України розказав, з якими словами до нього зверталися росіяни після початку повномасштабної війни в Україні
23 апреля 19:36
Підручний думає про завершення кар’єри: «Треба вчасно піти на хорошій ноті»
Підручний думає про завершення кар’єри: «Треба вчасно піти на хорошій ноті»
23 апреля 16:35
Підручний буде балотуватися на пост президента ФБУ
Підручний буде балотуватися на пост президента ФБУ
22 апреля 19:51
Підручний розповів, як ФБУ хотіла натуралізувати росіянина, який суттєво відставав навіть від юніорів
Підручний розповів, як ФБУ хотіла натуралізувати росіянина, який суттєво відставав навіть від юніорів
22 апреля 14:41
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
20
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Зинченко повторил достижение Шевченко
Зинченко повторил достижение Шевченко
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 апреля 12:10
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Бокс Профессиональный бокс
26 апреля 11:20
22
Все новости