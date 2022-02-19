Ройселанд выиграла спринт на Олимпиаде-2022, Джима – в топ-10
Трехкратная олимпийская чемпионка Олсбю-Ройселанд может завершить карьеру по завершению сезона
Норвежская биатлонистка уже покорила Пекин-2022
10:01
Марте Олсбю-Ройселанд / Фото - Getty ImagesТитулованная норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанд заявила, что может завершить спортивную карьеру после завершения текущего сезона.
Цитирует Ройселанд NRK.
«Я начинаю «стареть». Нужно будет решить, чем я хочу заниматься в будущем. Я еще не приняла решения относительно продолжения карьеры. Я немного отложила это, так что подумаю после Холменколлена».
«Биатлон – это очень здорово. Мне просто хотелось бы быть намного моложе. Вероятно, это моя последняя Олимпиада. У меня был долгосрочный план и долгий путь сюда, и я с нетерпением ждала этого в течение многих лет. Мне есть за что бороться после Игр, поэтому посмотрим после Холменколлена».
Напомним, Олсбю-Ройселанд на Играх в Пекине завоевала три золотые и две бронзовые медали. В последней биатлонной гонке Олимпиады-2022 Марте стала 3-й.
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