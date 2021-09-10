Трехкратный чемпион мира Жаклен: «Из-за травмы сейчас очень тяжело. Стрелять пока не могу»

Эмильен Жаклен / фото - Bontena

Трехкратный чемпион мира Эмильен Жаклен рассказал в комментарии пресс-службе IBU, как проходит восстановление после травмы запястья, полученной на тренировке. Француз признался, что пока ощущает дискомфорт и не может тренировать стрельбу.

Странные были ощущения, потому что в течение нескольких дней после операции я чувствовал себя вполне нормально. Не волновался, наоборот – был спокоен… Меньше чем через 12 часов после операции уже был в порядке. Сказал врачам, что хочу домой. Никаких проблем не было. Вечером по приезде домой тоже чувствовал себя прекрасно, но такое состояние казалось мне странным.

Я тогда задумался: «Это же ненормально. После операции должно быть плохо». Ну а несколько дней спустя начались боли. Начал понемногу бегать через четыре дня после операции. Было сложно, ведь приходилось держать руку. Меня хватало на 30-40 минут. Очень уставал, а рука жаловалась: «Давай полегче». И все же я не прекращал тренировки на долгое время.

Сейчас занимаюсь в обычном режиме, просто не нагружая руку. Мне можно проводить тренировки на выносливость, как у лыжников. Стрелять пока не могу, и это сложный для меня момент. Возможно, новая ситуация поможет мне обрести в себе больше уверенности как стрелку. Да и иного выхода нет. Надо довериться себе и работать».