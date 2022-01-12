Эльвира Эберг выиграла спринт в Рупольдинге, Джима – лучшая из украинок
Три украинки квалифицировались в гонку преследования на Кубке мира в Рупольдинге
Джима, Петренко и Валентина Семеренко могут выступить в персьюте
Ирина Петренко / Фото: Дмитрий Евенко
По результатам спринта
на этапе Кубка мира в Рупольдинге стали известны биатлонистки, которые отобрались в гонку преследования.
Персьют в Германии пройдет в воскресенье, 16 января. От Украины могут выступить:
Юлия Джима (1+0) – +1:45,8
Ирина Петренко (0+0) – 1:56,5
Валентина Семеренко (1+0) – +2:03,9
Напомним, что Елена Билосюк будет выступать только в эстафете. Ранее в сборной Украины был обнаружен случай заражения коронавирусом.