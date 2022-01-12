Три украинки квалифицировались в гонку преследования на Кубке мира в Рупольдинге

Джима, Петренко и Валентина Семеренко могут выступить в персьюте

Ирина Петренко / Фото: Дмитрий Евенко

По результатам спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге стали известны биатлонистки, которые отобрались в гонку преследования.



Персьют в Германии пройдет в воскресенье, 16 января. От Украины могут выступить:

Юлия Джима (1+0) – +1:45,8

Ирина Петренко (0+0) – 1:56,5

Валентина Семеренко (1+0) – +2:03,9

Напомним, что Елена Билосюк будет выступать только в эстафете. Ранее в сборной Украины был обнаружен случай заражения коронавирусом.