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Труш отыграл более 30 позиций и стал лучшим среди украинцев в индивидуальной гонке ЧЕ

Тарас Лесюк также показал впечатляющий прогресс
Биатлон
15:27
Труш отыграл более 30 позиций и стал лучшим среди украинцев в индивидуальной гонке ЧЕ
Фото: biathlon.com.ua

Состоялась гонка преследования в рамках чемпионата Европы по биатлону.

Лучшим среди украинцев стал Виталий Труш, который стартовал с 55 места, но сумел финишировать 20. Рядом с ним расположился и другой представитель Украины Тарас Лесюк, ставший 22, при 56 месте на старте.

Выиграл гонку норвежец Сверре Дален Аспенс, второе место занял россиянин Петр Пащенко, третье – Лукаса Фратцшер из Германии.

Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины:

1. Сверре Дален Аспенс (1+0+1+1) 34:02,1

2. Петр Пащенко (1+2+0+2) +38,1

3. Лукас Фратцшер (1+1+4+0) +53,0

...

20. Виталий Труш (0+1+1+2) +3:27,5

22. Тарас Лесюк (0+1+1+3) +3:30,7

35. Андрей Доценко (3+1+0+2) +4:44,6

Сергей Остапенко
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Теги

Виталий Труш Тарас Лесюк Андрей Доценко

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