Журавок – единственная украинка, которая попала в топ-10 спринта ЧЕ
Труш отыграл более 30 позиций и стал лучшим среди украинцев в индивидуальной гонке ЧЕ
Тарас Лесюк также показал впечатляющий прогресс
15:27
Фото: biathlon.com.ua
Состоялась гонка преследования в рамках чемпионата Европы по биатлону.
Лучшим среди украинцев стал Виталий Труш, который стартовал с 55 места, но сумел финишировать 20. Рядом с ним расположился и другой представитель Украины Тарас Лесюк, ставший 22, при 56 месте на старте.
Выиграл гонку норвежец Сверре Дален Аспенс, второе место занял россиянин Петр Пащенко, третье – Лукаса Фратцшер из Германии.
Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины:
1. Сверре Дален Аспенс (1+0+1+1) 34:02,1
2. Петр Пащенко (1+2+0+2) +38,1
3. Лукас Фратцшер (1+1+4+0) +53,0
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20. Виталий Труш (0+1+1+2) +3:27,5
22. Тарас Лесюк (0+1+1+3) +3:30,7
35. Андрей Доценко (3+1+0+2) +4:44,6
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