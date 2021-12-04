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Труш попал в топ-10 гонки преследования на этапе Кубка IBU в Шушене

Денис Насыко, несмотря на пять промахов, занял 22 место
Биатлон
12:47
Труш попал в топ-10 гонки преследования на этапе Кубка IBU в Шушене
Фото: biathlon.com.ua

В Шушене, Норвегия, завершилась гонка преследования в рамках этапа Кубка IBU.

Лучшим среди украинцев стал Виталий Труш, который даже мог претендовать на место на подиуме, однако допустил промах на последнем огневом рубеже и финишировал девятым.

В топ-30 заехали Денис Насыко и Артем Тищенко, которые заняли 22 и 26 места соответственно. Еще один украинец Андрей Доценко финишировал 43-м.

Выиграл гонку представитель России Антон Бабиков, второе место занял норвежец Эрленн Бьонтегор, третье – Реми Брутье из Франции.

Кубок IBU. Шушен. Гонка преследования. Мужчины:

1. Антон Бабиков (0+1+0+0) 41:33,6

2. Эрленн Бьонтегор (0+1+1+0) +23,8

3. Реми Брутье (2+0+0+0) +46,5

...

9. Виталий Труш (0+0+0+1) +1:28,3

22. Денис Насыко (1+2+1+1) +2:14,3

26. Артем Тищенко (0+0+0+1) +2:23,7

43. Андрей Доценко (2+0+1+1) +3:35,0

Полные результаты гонки здесь.

Сергей Остапенко
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Виталий Труш Артем Тищенко Андрей Доценко

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